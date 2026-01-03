Calaf s’uneix a la campanya ‘No em trobo bé. Què he de fer?’, per orientar a la ciutadania en dubtes sanitaris

La Regió Sanitària Catalunya Central ha posat en marxa una nova campanya informativa adreçada a la ciutadania, de la qual hi participarà Calaf, juntament amb el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès.
L’objectiu de la campanya és millorar l’orientació de les persones davant una necessitat urgent de salut i promoure un ús adequat dels diferents dispositius assistencials del territori.
La campanya, sota el lema “No em trobo bé. Què he de fer?”, vol facilitar informació clara i entenedora perquè la ciutadania sàpiga on adreçar-se en funció de la gravetat del problema de salut, contribuint així a una atenció més eficient, ordenada i centrada en les necessitats reals de les persones. La campanya s’emmarca en un context d’increment de la incidència de la grip registrat durant la darrera setmana, fet que comporta un augment de la demanda assistencial.
En aquest sentit, la iniciativa vol evitar la tensió innecessària dels centres sanitaris, especialment dels serveis d’urgències hospitalàries, i garantir que cada persona sigui atesa en el recurs més adequat segons la seva situació clínica. El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, assenyala que “en moments d’augment de la pressió assistencial, com els associats a la circulació de virus respiratoris, és especialment important fer un ús responsable del sistema sanitari. Aquesta campanya vol ajudar la ciutadania a prendre decisions informades i a rebre l’atenció adequada en el lloc i el moment oportuns”.
El 061 i l’atenció primària, porta d’entrada al sistema
La iniciativa recorda que, davant d’un problema de salut, el primer pas recomanat és contactar amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència o trucar al 061 Salut Respon, un servei disponible les 24 hores del dia que ofereix assessorament professional i orienta sobre el recurs més adequat segons cada cas. Moltes vegades, un malestar de salut amb les indicacions adequades ja sigui del CAP o del 061, estalvia l’usuari un desplaçament innecessari.
En cas de malestar continuat i febre que faci necessari una consulta presencial, cal recordar que el lloc indicat és el Centre d’Atenció Primària on es resolen la major part dels problemes de salut comuns. L’horari habitual és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.
Fora d’aquest horari, la ciutadania pot adreçar-se als Punts d’Atenció Continuada (PAC) més propers, que garanteixen atenció sanitària durant les nits, caps de setmana i festius. Aquests dispositius permeten donar resposta a urgències que no són greus però que no poden esperar a l’endemà, amb criteris de proximitat i equitat territorial. En aquest sentit, el gerent subratlla que “els PAC són un recurs clau de proximitat per donar resposta a urgències que no són greus però que no poden esperar a l’endemà. Fer-ne un bon ús millora l’experiència de les persones i evita desplaçaments innecessaris”.