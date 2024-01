Calaf s’omple de cultura amb l’espectacle ‘Entremesos itinerants’

Publicitat

Aquest cap de setmana continua el programa d’Intercanvis Teatrals D’escena Amateur amb Ciempozuelos i Alcalá de Henares. Aquest dissabte 20 de gener, el grup de teatre d’Alcalá de Henares ‘La Locandiera Teatro’ presentarà els ‘Entremesos itinerants’ de l’autor Miguel de Cervantes. Les obres es representaran en diferents punts de Calaf: la Sala Felip, Cal Matrícules, el Casal de Calaf i el Casino de Calaf. El punt de trobada és el Casino de Calaf a les 19.30 h.

Per assegurar-vos la localitat a l’espectacle del dissabte cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles.

El preu de l’entrada per al públic en general és de 15 € i per a les persones associades és de 12 €. Invitacions vàlides.

Per a més informació: Jordi Mas, president del Casino de Calaf (629 433 571).

Compartir