Calaf es reuneix amb la Generalitat per parlar de la futura residència

El passat dilluns 15 de setembre, representants del Departament de Drets Socials i Inclusó van visitar les obres de la futura residència de gent gran de Calaf, per garantir la seva correcta legalització, llicència d’activitats i inscripció al registre corresponent.
A la trobada hi van participar, per part del departament, el secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno, el director general d’Acreditació i Provisió de Serveis, Xema Gil Meneses, el subdirector general d’Obres i Serveis, Sergi Selvi i la coordinadora territorial, Rocío Giráldez.
Per part de l’Ajuntament de Calaf, hi van assistir l’alcaldessa Montserrat Mases, el tinent d’alcalde, Jordi Biosca, la regidora de Serveis Socials, Montserrat Isern, l’arquitecte municipal, Esteve Niubó, i l’arquitecte del projecte, Xavier Claparols.
Més de 700.000 euros extres pel projecte, arran d’una subvenció de la Generalitat
En acabar la visita tècnica, s’ha aprofitat per fer una reunió i treballar els diferents punts relacionats amb el finançament i la concertació de places.
Pel que fa a la convocatòria de subvencions de la Generalitat on es va presentar el projecte abans de l’estiu el secretari va confirmar que Calaf rebrà 724.884,10 €. A més, l’alcadessa va reclamar agilitzar el pagament dels fons Next Generation concedits però pendents de cobrar. L’Ajuntament té atorgats 1.703.815,76 € de subvenció, però només n’ha rebut 457.163,10 €. La resta, 1.246.652,66 €, no es transferiran fins a finalitzar i justificar l’obra.
Pel que fa a la concertació de places, es van resoldre dubtes en relació amb el percentatge a què es pot optar el primer any, el termini per fer-ho i quan es resol la convocatòria.
La reunió va cloure demanant al secretari la celeritat en el pagament dels fons pendents de les obres d’accessibilitat que l’Ajuntament ha fet al municipi, que han tingut un cost de 138.794, 59 € dels quals, 111.000,00 € estan subvencionats per la Generalitat a través d’uns fons Next Generation per a l’Impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya. En aquest cas, tot i que les obres estan executades i justificades només s’han rebut 10.000 € i queda pendent d’abonar 101.000,00 €.