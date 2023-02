Calaf renova la placa de l’Espai Empremtes

El passat 2017 Calaf va presentar el projecte “Espai Empremtes” amb què va dedicar una zona del cementiri municipal a totes aquelles famílies que han perdut un nadó durant la gestació. L’espai, es va simbolitzar amb una olivera i una placa i aquest mes de febrer, s’ha renovat amb una nova placa on s’hi pot llegir: “En record als nadons que, naixent en silenci, han deixat la seva empremta; i en suport a qui conviu amb la seva absència”.

L’Espai Empremtes té l’objectiu de facilitar l’elaboració del dol i donar visibilitat a aquestes pèrdues humanes. Està obert a tothom qui ho necessiti i vol ser un espai on s’hi pugui fer un ritual pel dol, a la vegada que serà un espai de simbolisme per aquests nadons.

El projecte, en aquell moment pioner a Catalunya, va ser impulsat per dues calafines amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’Associació Bitxets 14.