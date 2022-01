Calaf rehabilita Ca la Practicanta per explicar la trajectòria de personatges històrics del municipi

La Galeria de Personatges Històrics’ és la nova proposta turística de l’Ajuntament de Calaf per explicar la trajectòria de diferents personalitats que van viure al municipi en diferents èpoques. La galeria està formada per quatre estances, cadascuna dedicada a un personatge i ambientada en un moment històric concret.

El tècnic de Turisme de l’Ajuntament de Calaf, Adrià Muñoz, explica que tots els personatges van tenir una “relació estreta” amb la casa. La primera referència històrica que es té de l’habitatge és al segle XVII, quan es coneix com a Casa Abadal. Al segle XIV, però, la família Solà va adquirir la propietat i va passar a anomenar-se Cal Matrícules. Segons relata Muñoz, va rebre aquest nom perquè en aquest espai la gent del poble anava a registrar els seus habitatges i “popularment es deia que t’anaves a matricular al poble”. Finalment, la casa es converteix en Ca la Practicanta, quan Maria Àngels Pujol i Bacardit hi instal·la la seva consulta.

Precisament, una de les estances està dedicada al personatge de Maria Àngels Pujol i s’ha reproduït fidelment com era la seva consulta. Durant dècades va exercir com a practicant i llevadora a Calaf i rodalies. La seva filla, Àngels Solà, relata que la seva mare va assistir més de 200 parts a tota la comarca i diu que va ser una persona “molt avançada” en la seva època. Explica com de dura era la feina en un entorn rural a mitjans del segle XX: “Fa seixanta anys no hi havia mitjans com ara i la climatologia era molt adversa. Podien haver-hi nevades d’un metre i moltes vegades l’havien de venir a buscar amb tractor per poder arribar a les masies”. Relata que la de la seva mare era una feina molt vocacional i que la casa “estava oberta 365 dies a l’any i 24 hores al dia”.

El recorregut, però, comença a la sala del piano. Ambientada en el segle XIX, mostra com era la casa quan els propietaris eren la família Solà. En aquells anys la casa era coneguda com a Cal Matrícules, ja que era el lloc on els habitants pagaven l’impost del cadastre i matriculaven les seves propietats. Tots els objectes de la sala evoquen aquella època, des d’una mantellina negra per anar a missa, fins al llum de petroli que es feia servir per il·luminar les estances quan els habitatges encara no tenien instal·lació elèctrica.

Una altra de les estances és la dedicada a Louis Joseph de Bourbon, duc de Vendôme. Durant la tardor de 1711, es va allotjar en aquesta casa per comandar la Batalla dels Prats de Rei en el marc de la Guerra de Successió. Aquesta batalla va durar del setembre al desembre de 1711 i van lluitar-hi 35.000 soldats de les tropes borbòniques liderades pel duc de Vendôme contra les tropes austriacistes del mariscal Guido von Starhemberg. Segons relata el tècnic de Turisme de Calaf, era tradició que els comandants s’allotgessin a les millors cases del poble i, per això, el duc de Vendôme fa fer estada en aquest edifici de Calaf.

Finalment, la darrera estança està dedicada a Laureà Figuerola Ballester. S’ha reproduït el que hauria pogut ser el despatx d’aquest economista i polític nascut a Calaf. Figuerola va ser ministre d’Hisenda entre el 1868 i el 1870 i posteriorment també va presidir el Senat. És conegut per signar el decret amb el qual es va instaurar la pesseta com a moneda única. Figuerola va néixer a la casa contigua a Ca la Practicanta, coneguda com a Cal Ballester.