Calaf recupera la festa Arrela’t, després de cinc anys sense celebrar-se

Dissabte 11 d’octubre, Calaf va viure una tarda molt especial amb la recuperació de la festa de l’Arrela’t, una celebració emotiva que vol simbolitzar l’arrelament dels nadons al municipi i reforçar el vincle entre les famílies i el poble. La festa, que no se celebrava des del 2020 a causa de la pandèmia, va comptar amb una gran participació —unes 300 persones— i amb la il·lusió de poder reprendre aquesta tradició iniciada el 2016.
Enguany, els protagonistes van ser els infants nascuts els anys 2019, 2020 i 2021. La festa va començar amb una cercavila animada pels Geganters i Grallers de Calaf, que van acompanyar els assistents des de l’estació de trens fins al bosquet on tenia lloc tota la festa.
En arribar, l’alcaldessa, Montserrat Mases, va donar la benvinguda amb un discurs especialment dirigit als petits de casa “Vosaltres sou com aquests arbres, heu començat a fer arrels aquí a Calaf, i amb el temps, aquestes arrels us connectaran amb el vostre poble, la vostra gent, els vostres amics… Arrelar-se vol dir formar part d’un lloc. Créixer sabent que aquí hi ha persones que us estimen, que us cuiden i us volen veure florir.”
A continuació, el cor de l’Escola de Música de Calaf va oferir una cantada on va convidar els assistents a acompanyar-los en algunes cançons i, seguidament, els infants protagonistes van poder fer-se una foto davant del seu arbre commemoratiu plantat al Bosquet del Rentador com a símbol del seu creixement i vinculació amb Calaf.
Un cop immortalitzat el moment, es va repartir coca i xocolata per a tothom i la jornada es va tancar amb l’espectacle familiar Sarau! de la Cia. Príncep Totilau, que va fer gaudir grans i petits amb una obra de titelles amb molt sentit de l’humor i reivindicatiu.
En aquesta ocasió, es va comptar amb la col·laboració del Consell d’Infants i Protecció Civil per a garantir algunes tasques organitzatives i logístiques de la festa.
Amb aquesta nova edició, Calaf recupera una tradició plena de simbolisme i emoció, que vol continuar creixent any rere any com els arbres que ara comencen a arrelar al poble.