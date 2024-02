Calaf lliura els premis de la Nit de l’Esport i la Cultura

Publicitat

El Casal de Calaf ha acollit aquest divendres 2 de febrer la setena edició de la Nit de l’Esport i la Cultura, la trobada per excel·lència que reconeix a les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits i la promoció de l’esport i la cultura del municipi i entorn al llarg de l’any 2023.

La gala, codirigida per Eloi Hernàndez i Isabel Gallego, ha endegat amb el número La vida és un cabaret, amb un grup de ball i una banda musical formats especialment per a l’ocasió, que convidava a gaudir del present amb alegria i bon rotllo. Un espectacle carregat d’energia que ha donat pas a les diferents parelles de presentadors formades, enguany, per Xènia Sanz i Gerard Carrillo; Míriam Pujol i David Martínez; Vinyet Gumà i Xavi Marsinyach; Àngels Creus i Neus Quer, i Adrià Muñoz i Albert Latorre.

La presència dels diferents conductors sobre l’escenari ha servit per anar introduint els diferents premis de l’edició d’aquest any. Així, en l’àmbit de la cultura, s’han repartit un total de set reconeixements. El guardó a la Millor Iniciativa Cultural, Infantil o Juvenil ha estat per al Parc de Nadal organitzat per l’AFA de l’Escola Alta Segarra; l’Efemèride ha anat a parar als 25 anys de l’Escola Municipal de Música de Calaf; la Millor Aportació Cultural per a la Promoció de la Cultura a Calaf ha estat per a l’Equip tècnic dels Pastorets de Calaf; la Millor Aportació Cultural en l’Àmbit Social i Pedagògic ha recaigut sobre el Club de Lectura Calaf; com a Millor Ambaixador Cultural de Calaf al Món s’ha reconegut Josep Maria Mestres Illamola; el premi a la Trajectòria Cultural ha estat per a Jordi Mas i Parés i, finalment, el guardó Alta Segarra ha anat a parar als Festivals Alta Segarra.

Els premis esportius han estat per a Íngrid Martínez Guillén com a Millor Esportista; Pere Molina i Prat com a Millor Equip Directiu, Tècnic o Professional Esportiu; Jaume Dalmases i Mateu com a Trajectòria Esportiva; Tania Tello Esteban com a Premi a la Millor Iniciativa Esportiva en Promoció de l’Esport; Bike Calaf com a Premi a l’Entitat Més Activa per la Promoció de l’Esport; el juvenil de la UE Calaf com a Premi al Millor Equip i com a premi Alta Segarra, el X Memorial Gerard Borràs.

L’acte s’ha tancat amb la regidora d’Esports, Laura Sòria, agraint a jurat, tècnics i organitzadors la seva feina, i a les famílies dels artistes i esportistes per tot el seu suport i implicació: “Això que fem avui és molt més que lliurar un trofeu, és un reconeixement a tant de treball i esforç. Enhorabona”.

De la seva banda, el regidor de Cultura, Vicenç Sugrañes, posava en valor la tasca d’un teixit associatiu “que garanteix la nostra pervivència com a poble. La Nit de l’Esport i la Cultura és una festa de les entitats i per a les entitats. Moltes gràcies”, concloïa Sugrañes.

