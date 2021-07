Calaf ja està connectada a la xarxa d’aigua de la Llosa del Cavall

Des d’aquest matí dilluns al matí, la xarxa d’abastament d’aigua del municipi de Calaf ja està connectada amb el pantà de la Llosa del Cavall. No obstant això, l’aigua es començarà a distribuir avui dimarts a la tarda i, per tant, fins aleshores no es percebrà una millora en la qualitat. La finalització de les obres suposa un pas endavant en l’eradicació del problema de la qualitat de l’aigua que durant anys ha afectat la localitat.

Les obres es van iniciar el passat mes de maig i, tal com s’havia previst, han finalitzat en dates pròximes a finals del mes de juny. Concretament, els treballs de construcció han consistit en la connexió dels dos dipòsits municipals de Calaf a la conducció d’aigua provinent del dipòsit de La Molsosa, que es nodreix amb aigua provinent de l’embassament de la Llosa del Cavall.

Fins ara, el subministrament es garantia amb recursos propis, a través de la barreja de l’aigua provinent dels pous de la localitat i de la riera del Mantellí. Al llarg dels anys, en diverses ocasions, ha estat necessari declarar la no potabilitat de l’aigua de la xarxa de proveïment del municipi a causa dels elevats nivells de nitrats en l’aigua captada.

Segons la normativa vigent, quan el contingut de nitrats a l’aigua és superior als 50 mg/l, cal declarar la no potabilitat. Aquesta condició indica que l’aigua no és apte per a ús de boca, però sí per tots els altres usos que no siguin els estrictament alimentaris. La darrera vegada que es va declarar que l’aigua no era potable va ser a finals de l’any passat i va comportar que durant tres mesos els veïns i veïnes no poguessin consumir aigua de l’aixeta.

Per posar fi a aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Calaf ha impulsat dos projectes. D’una banda, la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua de l’embassament de la Llosa del Cavall. Aquesta nova font de subministrament, substituirà a la provinent de la riera del Mantellí, i permetrà millorar la qualitat de l’aigua i que no s’incrementin els nivells de nitrats en la xarxa d’abastament municipal quan es produeixen sequeres.

D’altra banda, la futura instal·lació d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de desnitrificació biològica heteròtrofa. Amb aquest sistema es podrà tractar l’aigua que té el municipi perquè compleixi amb els nivells de nitrats permesos.

La previsió és que la planta estigui instal·lada per la tardor d’aquest any. En aquest sentit, a l’últim ple, celebrat el mes de juny, es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres, per a la construcció de la planta, a l’empresa Roma Infraestructures i Serveis SAU, amb un import de 641.945,97€.

Amb aquestes dues actuacions, es preveu que la localitat tingui garantit l’abastament d’aigua i aprofitar els recursos propis de què disposa, resolent així el problema de la qualitat de l’aigua.