Calaf expressa el seu condol per la mort de l’exalcalde Ramon Ribalta

L’exalcalde de Calaf, Ramon Ribalta i Llobet, va morir divendres dia 12 de gener a l’edat de 88 anys. Batlle de la vila entre 1983 i 1991, també havia estat regidor i tinent d’alcalde durant el primer mandat després de la represa democràtica, de 1979 a 1983. Tanmateix, a causa de les obligacions laborals del primer alcalde postfranquista, Pere Soriguera i Bubet, de seguida va assumir també de manera informal les funcions de primer edil.

Nascut a Calaf el 8 de febrer de 1935, els seus mandats es van caracteritzar per l’impuls de diversos projectes urbanístics i socials, molts dels quals encara vigents. Així, el seu equip de govern va ser responsable d’endegar i inaugurar equipaments com el poliesportiu i la piscina municipal, així com l’adquisició dels terrenys on actualment s’ubica el centre de dia i el desenvolupament del polígon industrial, entre d’altres. Durant la seva gestió també es va habilitar el pas soterrani de la via del tren, una actuació que el va obligar a desplaçar-se sovint a Madrid per tal de negociar directament amb el govern de l’Estat.

A banda de la política institucional, Ramon Ribalta també va estar implicat amb el teixit associatiu i esportiu del municipi. Al llarg dels anys va presidir el Club d’Escacs Calaf, una de les seves grans passions, i va ser soci de la Unió Calafina.

Des de l’Ajuntament de Calaf es vol trametre el condol a la seva família i amistats.

