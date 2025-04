Calaf estrena una pista multiesportiva i una pista de vòlei

Calaf estrena una nova pista multiesportiva ubicada a l’espai de l’antiga pista de frontó. La característica d’aquesta estructura és la seva resistència i que el seu disseny permet practicar diversos esports com futbol, bàsquet, tenis, voleibol, bàdminton i handbol.

En aquest mateix recinte, on també es troba la pista de futbol sala i el parc de cal·listènia, també s’ha executat una nova pista de vòlei platja que disposa de sorra d’alta qualitat per tal de garantir que el terreny de joc es trobi sempre en perfectes condicions. La xarxa i la cinta de marcar la pista, es deixaran de manera permanent sempre que no es facin malbé per un mal ús o actes vandàlics.

Aquestes dues noves instal·lacions esportives han estat finançades al 100% per la Diputació de Barcelona a partir del Programa General d’Inversions 2024-2027 (Línia de suport 2 de fons incondicionat d’inversió, concretament) per un import de 25.808,09 €, en el cas de la pista multiesportiva, i de 37.4448,29 € la pista de vòlei platja.

Segons la regidora d’Esports, Laura Sòria, “l’objectiu és concentrar tots els equipaments esportius en un sol complex”, oferint alternatives per evitar que es jugui a pilota en espais on està prohibit, contribuint així a una millor organització i ús dels espais públics.

El recinte per utilitzar qualsevol de les dues noves pistes estarà obert de dilluns a diumenge en horari diürn i podrà fer-ne ús tothom qui ho desitgi. Per tal d’assegurar una bona convivència, caldrà que els usuaris que es trobin a la pista estableixin torns de joc per tal que tothom en pugui gaudir.