Calaf es comença a preparar per iniciar la recollida porta a porta

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calaf, encarregada de la gestió del porta a porta a Calaf, es va organitzar una exposició a la plaça dels Arbres per tal que la ciutadania pogués veure alguns dels materials que s’estan adquirint per a la futura implantació d’aquest nou sistema de recollida domiciliària previst per aquesta primavera del 2021.

Un dels elements que va cridar més l’atenció, va ser el nou camió per realitzar la recollida porta a porta, un model Renault D18 amb caixa Olympus de Ros Roca de 8 m de longitud, 2,5 m d’amplada, 3,5 d’alçada i amb capacitat de 16 m3. Aquest vehicle farà la major part de la recollida del municipi i serà l’encarregat de transportar els residus a les diferents plantes de tractament.

També es va mostrar el vehicle utilitari complementari, un cotxe elèctric amb bateries de liti, model Goupil G4 que disposa d’una caixa basculant i té unes mesures de 3,5 m de longitud, 1, 2 d’amplada i 1,9 d’alçada. Aquest vehicle farà la recollida als carrers més estrets pels quals no pugui accedir el camió d’escombraries i s’utilitzarà per a la realització de les tasques pròpies de la brigada.

D’altra banda, també es va exposar el lot amb els diferents cubells que

s’entregarà de forma gratuïta a totes les llars:

Cubell airejat de 10 L per l’orgànica.

Cubell tancat de 20 L per l’orgànica amb xip.

Cubell tancat de 40 L pel paper i cartró amb xip.

Cubell tancat de 40 L pels envasos amb xip.

Cubell tancat de 20 L per la resta amb xip