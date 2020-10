Calaf convoca el concurs fotogràfic del calendari de 2021

L’Ajuntament de Calaf ha decidit obrir a la participació ciutadana la proposta de les imatges que il·lustraran el calendari anual de Calaf de 2021 que es repartirà de forma gratuïta casa per a casa.

Enguany, s’ha escollit aquesta opció, ja que la situació de la Covid-19 ha limitat les activitats culturals i festives que sovint omplien les pàgines del calendari i tampoc hi ha cap efemèride destacable. En aquest sentit, a través de la temàtica “Calaf des de la finestra” es vol donar la possibilitat a què siguin els mateixos calafins i calafines que, a partir d’una perspectiva que aquest 2020 ha estat més habitual que altres anys a causa de la Covid-19, proposin imatges de racons, edificis, actes o altres elements del municipi. D’aquesta manera, es vol donar fomentar la creativitat de les propostes i donar un punt de vista original del municipi que fins ara mai s’ha reflectit al calendari, descobrir-lo des de les finestres alienes.

Com a premi, els autors/es de les 12 imatges seleccionades rebran un val de 100 euros en forma de vals de consum per gastar a establiments i restauració del municipi. D’aquesta manera, també es vol ajudar a un dels sectors més tocats per la pandèmia, a través d’aquest ajut indirecte per fomentar les compres.

El jurat estarà format per diferents professionals de la imatge, a proposta dels diferents grups polítics, la tècnica de participació ciutadana i la responsable de comunicació. La resolució i lliurament dels premis es farà efectiva a partir del divendres 4 de desembre.