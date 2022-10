Calaf celebra La Fira de la Carbassa per Tots Sant

La Fira de la Carbassa de Calaf tindrà lloc per Tots Sants, dimarts 1 de novembre, de 10h a 14h a la plaça dels Arbres de Calaf. La programació inclourà un Mercat de la carbassa, amb artesania i productes de proximitat; tasts gastronòmics; jocs gegants de fusta tradicionals i una mostra de productes de tardor.

A més, demà de 12h a 14h, es farà una jornada de portes obertes al jardí de la Casa Bertran on hi haurà un tast de panellets de carbassa elaborats per la pastisseria La Lionesa i un tast de magdalenes de carbassa fets per la pastisseria La Carolina amb música en directe.