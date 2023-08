Calaf celebra el Ple ordinari de juliol

L’Ajuntament de Calaf va celebrar la sessió ordinària del mes de juliol aquest dilluns 22 de juliol que incloïa fins a 15 punts a l’ordre del dia.

Entre els diferents temes a destacar, al Ple es va aprovar l’actualització el padró municipal a 1 de gener d’enguany que és de 3.566 habitants. En aquest cas, SUMEM hi va votar en contra perquè tenen dubtes de si el padró s’està gestionant bé, ja que els han arribat queixes de persones que es volen empadronar al municipi i se’ls hi dificulta o persones que tot i portar molt temps vivint al municipi encara no reben la targeta censal per poder votar. En aquest sentit, van demanar revisar el protocol que s’utilitza. Davant d’això, el secretari va defensar que, precisament, el padró ara s’està portant molt bé perquè es treballa perquè sigui real i reflecteixi la realitat de les persones que resideixin al municipi. Per això, fan baixes d’ofici i revisions, ja que s’havien evidenciat fraus. Finalment, davant els casos de persones que no han rebut la targeta censal i no han pogut votar en els darrers comicis, va aclarir que és cert que s’han donat aquestes situacions, però que algunes s’han produit perquè hi havia hagut un canvi de residència posterior al període amb què es pren de referència el cens per les eleccions. D’altra banda, es reconeix que en molts casos no s’han rebut les certificacions censals i que passaran la incidència a l’organ competent (INE).

Un altre dels punts rellevants, va ser la delegació d’atribucions i temes que fins ara passaven pel Ple cap a la Junta de Govern, com per exemple: el sorteig de les meses electorals, la compatibilitat del personal de l’Ajuntament amb un segon lloc de treball, les infraccions urbanístiques, les operacions de crèdit que no excedeixin del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i la resolució dels recursos de reposició. En aquest cas, l’oposició hi va votar en contra i van considerar un greuge per la seva tasca fiscalitzadora i des de Junts per Catalunya van sol·licitar tenir accés a les actes de les Juntes de Govern a partir d’ara. El secretari va defensar aquesta proposta en l’àmbit tècnic perquè tot i que són assumptes molt ocasionals, inclouen temes de protecció de dades i perquè hi ha el compromís de donar publicitat a tots aquests continguts per tal de garantir la llei de transparència i dret a la informació pública.

D’altra banda, també es va aprovar, amb les abstencions de l’oposició, dues modificacions de crèdit per afrontar l’increment del cost de la llum i altres subministraments i passar les indemnitzacions dels càrrecs electes al capítol 1 on hi ha les retribucions de personal de l’Ajuntament.

Finalment, altres puns que es van aprovar en aquest Ple són: les dates de les festes per al 2024, que seran el dilluns 5 de febrer i el dilluns 9 de setembre; la renovació dels convenis de col·laboració amb la Generalitat, per la prestació del servei de Centre de Dia i pel desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn; la modificació d’una correcció a l’expedient d’expropiació forçosa de Cal Martorell, on havia de constar el nom del Banc Santander com a titular de l’immoble; i el projecte d’enllumenat públic, per tal de poder-lo licitar amb temps per presentar la justificació de la subvenció dels Fons Next Generation.

Els tres grups, a més, van presentar una moció conjunta per resoldre la problemàtica dels abocadors incontrolats, que afecta molts municipis de la demarcació de Barcelona, on demanen mesures i possibles ajuts.

Finalment, altres puns que es van aprovar en aquest Ple són: les dates de les festes per al 2024, que seran el dilluns 5 de febrer i el dilluns 9 de setembre; la renovació dels convenis de col•laboració amb la Generalitat, per la prestació del servei de Centre de Dia i pel desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn; la modificació d’una correcció a l’expedient d’expropiació forçosa de Cal Martorell, on havia de constar el nom del Banc Sabadell com a titular de l’immoble; i el projecte d’enllumenat públic, per tal de poder-lo licitar amb temps per presentar la justificació de la subvenció dels Fons Next Generation.

Els tres grups, a més, van presentar una moció conjunta per resoldre la problemàtica dels abocadors incontrolats que afecta molts municipis de la demarcació de Barcelona, on es demanen mesures i possibles ajuts.