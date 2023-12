Calaf aprova el nou Pressupost per al 2024 que ascendeix als 7 milions

Publicitat

El passat dilluns 4 de desembre Calaf va celebrar la seva darrera sessió plenària ordinària del 2023. En aquesta, es van tractar un parell de temes molt rellevants com l’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2024 i l’adjudicació del contracte de licitació de les obres de renovació de tot l’enllumenat públic.

El Pressupost de l’Ajuntament pujarà a 7.336.562,54 € a l’estat d’ingressos, i a 7.336.516,73 € a l’estat de despeses, presentant un superàvit inicial de 45,81 euros. La qual cosa, suposa un creixement del 12% amb relació al pressupost del 2023.

El detall de les inversions

Una de les partides destacades és la de les inversions, que té un import de 2.639.290,10 €. Aquests recursos es destinaran a projectes com: la millora de l’eficiència energètica (fent obres a equipaments municipals per millorar els aïllaments), el canvi de lluminàries dels carrers de Calaf, la instal·lació de plaques fotovoltaiques (el 2022 es van posar panells solars a la planta de neteja de nitrats, el 2023 al Centre de Recursos per l’Ocupació i a l’Escola Alta Segarra i el 2024 es situaran a l’illa educativa, a l’Escola de Música, al magatzem de la brigada municipal, a l’antic parc de bombers i al Centre de Dia de la Casa Gimferrer), a la rehabilitació de dues noves casetes dels mestres pendents d’arreglar i a la millora de l’accessibilitat d’alguns espais i equipaments municipals.

D’altra banda, també es faran millores a alguns equipaments com el jutjat (nou despatx interior), la piscina (canviar la bomba i impermeabilitzar el vas) i la pista multiesportiva exterior.

També serà necessari comprar alguns materials per a les tasques i serveis que ofereix el consistori com: contenidors de vidre, instruments per l’Escola de Música, equips informàtics, material de seguretat pels vigilants, mobiliari, i caldrà invertir en la millora del sistema de proveïment de l’aigua domiciliària i licitar un camió per la brigada.

Finalment, la partida d’inversions també preveu destinar un primer import de 457.163,10 € per a la futura residència que és el que s’ha aconseguit amb fons Next Generation.

De totes les inversions, un 78,97% de l’import estarà subvencionat i un 21,03% es traurà de préstec i fons propis de l’Ajuntament.

Montse Mases, l’alcaldessa, va destacar que s’ha fet un esforç cercant un equilibri entre l’àmplia gamma de serveis que es presten des de l’Ajuntament amb la contenció de la despesa i la preparació davant possibles contingències.

Entre d’altres, Joan Caballol, de Junts per Catalunya Calaf, el cost del servei de l’aigua, ja que segons els seus càlculs aquest servei genera un superàvit i, per tant, no entenen per què s’ha apujat la taxa del servei. Pel que fa al capítol d’inversions, va manifestar preocupació especialment pel tema del finançament de la residència, perquè tot i tenir una subvenció de quasi mig milió d’euros per part dels fons Next Generation, no s’ha detallat la part que ha de posar l’Ajuntament aquest 2024, tot i que en un document aprovat a la passada legislatura, s’especificava que aquest hauria de ser del 25,75% de la inversió – el que vindria a ser un milió d’euros -, per tant, mig milió per part del consistori.

Josep Casulleras, de SUMEM, va qüestionar el pressupost globalment. Tot i trobar-hi punts positius respecte a anys anteriors, hi van trobar a faltar propostes econòmiques que consideren hauria de tenir el pressupost d’un municipi que pretén exercir la capitalitat de la comarca de l’Alta Segarra, com per exemple, la promoció del desenvolupament industrial i/o urbà, entre d’altres.

Des de l’equip de govern van anar responent les diferents intervencions. Roger Rotés, regidor de Medi Ambient, va aclarir que no és cert que hi hagi aquests beneficis al servei de l’aigua, ja que el que es cobra a la ciutadania amb el cànon és un ingrés que es converteix en despesa directament per pagar a l’ACA.

Pel que fa a la residència, Montse Mases, va explicar que els diners que haurà d’aportar el consistori estan reservats des de l’any passat i que no han de figurar al pressupost d’enguany perquè ja estan guardats “al calaix” i no serà necessari demanar cap préstec.

Finalment, pel que fa al projecte industrial, l’alcaldessa va aclarir que sí que estan treballant-hi i que hi ha diferents projectes oberts que s’estan tirant endavant conjuntament amb la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Associació Empresarial Alta Segarra.

El pressupost es va acabar aprovant amb els 6 vots a favor per part dels membres del govern i 4 vots en contra de l’oposició.

L’Ajuntament adjudica el contracte de l’enllumenat públic

En aquest Ple també es va aprovar l’adjudicació del contracte mixt de subministraments i obres per la renovació i millora de l’enllumenat públic exterior, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.

El valor estimat de les obres puja a més d’un milió d’euros, però el consistori havia decidit dividir la contractació en tres lots per fomentar la participació d’empreses locals i per reduir el temps d’execució de les obres, ja que es podran dur a terme simultàniament.

El lot 1: Corresponent a l’execució del nucli antic el realitzarà l’empresa Edison per un import de 362. 828,44 € (iva inclòs).

El lot 2: Corresponent a la zona sud s’ha atorgat a l’empresa SECE per un valor de 321.382,62 €

El lot 3: Corresponent a La Pineda, Zona industrial i equip de telegestió l’executarà l’empresa Instal·lacions Alta Segarra per un cost de 402.248,13 €.

El secretari va explicar que s’havien presentat dues al·legacions al respecte, però que s’havien desestimat.

