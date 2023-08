Calaf acull la fira agrària Agro Alta Segarra aquest cap de setmana

Calaf manté aquest 2023 la fira agrària Agro Alta Segarra que es farà els dies 1 i 2 de setembre. Serà un esdeveniment professional i dinàmic, amb exhibicions tècniques de maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la pagesia i ponències per a professionals.

El divendres 1 de setembre estarà dedicat a les jornades tècniques, dirigides als professionals del món agrari que tindran lloc al Casal de Calaf on ja s’hi han inscri prop de 200 persones. Al matí, l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) oferirà les Jornades RECOMEX, on presentaran els resultats d’assaigs i innovacions en cultius extensius d’hivern. A la tarda, per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Escola Agrària de Tàrrega presentaran el QIE, Quadern Integrat d’Explotació de Catalunya, un sistema electrònic proporcionat pel Departament que permet portar una gestió i control simplificat de les dades de les explotacions agràries.

El públic general, però, també podrà assistir-hi i veure tot l’espai d’expositors que enguany es mantindrà a l’esplanada situada a la carretera llarga número 11 (davant del Casal de Calaf), etc. Podeu consultar el llistat complet d’expositors i les activitats i demostracions a camp programades al tríptic informatiu.

Inscripcions

Per les jornades RECOMEX del divendres al matí cal inscriure’s des d’aquest formulari o contactar amb montserrat.palau@irta.cat. Per la sessió de presentació del QIE de la tarda, cal fer-ho a través d’aquest formulari i es pot rebre més informació contactant amb carles.pedros@gencat.cat o aanoia.daam@gencat.cat

Activitats complementàries

D’altra banda, el dijous 7 de setembre a les 18.30 h el Casino de Calaf acollirà la xerrada oberta organitzada per Unió de Pagesos “Preparem la campanya de la sembra 2023” on es donarà a conèixer la nova PAC (Política Agrària Comuna) i altres informacions útils vinculades amb els herbacis sostenibles, assegurances d’herbacis, etc.

Podreu trobar tota la informació a www.firescalaf.cat