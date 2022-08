Calaf acollirà el 25 d’agost el rodatge de la sèrie “La Mesías”, de Movistar+

El pròxim 25 d’agost, amb motiu del rodatge de la sèrie “La Mesías” per part de la productora Suma Content i Movistar +, dirigida per Javier Ambrossi i Javier Calvo “los Javis”, es tallarà totalment la circulació de vianants i vehicles al carrer Sant Jaume en el tram comprès entre la plaça dels Arbres i el carrer de Prior Farràs entre les 7 i les 20h, excepte als veïns.

El servei de recollida porta a porta es prestarà de forma habitual, és a dir, el veïnat dels carrers afectats haurà de treure els cubells el dia abans a la nit i retirar-lo de la via pública l’endemà abans de les 7h del matí per no interferir en les tasques del rodatge.

El dia 25 entre les 7 h i les 20h també hi haurà talls puntuals de circulació al C/ de Raval Sant Jaume, entre la Plaça dels Arbres i la Ctra. de Solsona, Av. de la Pau, C/ de Prior Farràs, C/ de Portelles de Sant Jaume, C/ de Sant Pere, C/ del Ravalet i el tram restant del C/ de Sant Jaume.

Es restringirà l’estacionament de vehicles en els trams grafiats de color vermell entre el dia 24 d’agost a les 22h i el 25 d’agost a les 22h.

Es restringirà l’estacionament de vehicles en els trams grafiats de color verd entre el dia 23 d’agost a les 6h i el 26 d’agost a les 22h.

D’altra banda, l’equip de càsting de la productora està buscant persones de la zona per a fer de figurants durant el rodatge del dia 25 d’agost. Els requisits són tenir entre 18 i 70 anys i no portar ni tatuatges ni els cabells amb metxes, tintats de color, degradats o rapats. Si esteu interessats/des en participar-hi, podeu contactar amb figuracion.calaf@gmail.com enviant un missatge amb el vostre nom complet, data de naixement, telèfon, lloc de residència i foto actual.