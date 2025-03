«Cada veu compta, és una peça clau en aquesta lluita»

Ens podries explicar qui ets i com vas començar en el món de les xarxes?

Soc l’Alba Pérez Jorba i soc mare de dos nens. En el meu segon embaràs vaig haver de fer repòs absolut, tenia molt de temps per pensar, i una de les coses que tenia clar era que volia ser una mare present, així que vaig decidir formar-me com a community manager. Les xarxes socials m’apassionen. El meu marit ja havia començat a emprendre en el seu negoci de pàgines web i botigues en línia, i era una molt bona idea per complementar la seva feina i així crear la nostra empresa.

Has trobat dificultats com a dona en aquest sector? Creus que hi ha més barreres per a les dones a l’hora de fer-se un lloc en aquest àmbit?

El que he trobat és que he de demostrar més que un home per fer-me un lloc. És un sector que cada vegada està més ben vist, però encara hi ha gent que es pensa que és només penjar una foto i ja està…

Com creus que les xarxes socials han influït en la lluita feminista i en la visibilització del 8M?

Les xarxes socials fan possible que la lluita feminista arribi a un públic global i divers. Permeten difondre missatges, compartir experiències personals i denunciar desigualtats d’una manera instantània i massiva. A través de vídeos i fotografies, han ajudat a conscienciar la societat sobre temes clau del feminisme i la igualtat de gènere.

Creus que hi ha una pressió extra per a les dones que treballen en aquest àmbit, especialment pel que fa a la imatge i la credibilitat?

I tant que sí, moltes vegades s’exigeix que les dones es presentin d’una manera que encaixi en certs estàndards de bellesa i professionalitat, la seva competència es posa sota lupa, on tant el seu aspecte com les seves opinions són objecte de crítica, això implica que han de demostrar constantment la seva capacitat professional.

Quines estratègies o eines consideres més eficaces per fer xarxes socials amb perspectiva feminista?

És clau combinar estratègies que potenciïn tant la difusió com la creació d’espais de diàleg inclusius. Elaborar publicacions que incorporin testimonis ajudant a conscienciar, treballar amb influencers o persones que ja tenen una veu rellevant per amplificar el missatge i arribar a audiències diverses. Aquestes col·laboracions poden donar suport a causes concretes i fomentar el debat.

Què podem fer per a què el 8M no sigui només en una tendència digital, sinó que generi canvis reals?

És fonamental transformar la sensibilització digital en accions concretes. Utilitzar les xarxes socials com a eina d’organització per convocar assemblees, manifestacions i trobades en persona, incorporar programes educatius i tallers en escoles, universitats i entorns laborals que abordin temes d’igualtat de gènere per consolidar una cultura de respecte i diversitat…

Quin missatge voldries compartir amb les dones que avui lluiten per la igualtat a través de les xarxes?

Cada veu compta, tant la meva com la teva són una peça clau en aquesta lluita. Sé que cada publicació, cada debat i cada acció que emprenem ens acosta més a una societat justa i igualitària. A més, com a mare de dos nens em comprometo a educar els meus fills en la igualtat i el respecte mutu. Continuaré aportant la meva energia perquè, juntes, transformem el món i deixem un bon llegat per a les pròximes generacions.

Quins consells donaries a altres dones que volen dedicar-se a la gestió de xarxes socials i fer-ne un espai més igualitari?

Que creguin en la seva capacitat per aportar idees fresques i innovadores. També vull dir-los que el món digital canvia ràpidament, inverteix en la teva formació, sigui aprenent noves estratègies o aprofundint en temes relacionats amb la igualtat de gènere. Així podràs estar sempre a l’última i aportar solucions creatives. Porta la teva visió i experiència personal a cada projecte. La teva autenticitat inspira altres dones. En definitiva, que creguin en elles mateixes.