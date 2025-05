Cabrera d’Anoia, a l’expectativa d’una espectacular pujada del preu de l’aigua

Dijous decisiu a Cabrera d’Anoia, a on es celebrarà un ple municipal que pot donar com a resultat l’aprovació de la nova tarifa de subministrament d’aigua potable, que passaria dels 1,8 €/m3 als 2,92 €/m3, suposant així un augment en la tarifa d’un 63%.

Així ho explica la Plataforma Aigua per Cabrera qui considera que “l’augment és injust perquè penalitza a qui menys aigua consumeix”, assegurant que “l’augment del 95% de la quota fixa afectarà les persones que viuen soles i menys aigua consumeixen, carregant-se el principi de progressivitat de les tarifes”. Des de la plataforma, demanen una alternativa “més justa i equilibrada”.

Una xarxa que arrossega anys de conflictivitat

Al llarg de 2022 i 2023, l’ambient estava força caldejat a Cabrera i el veïnat tallava la C-15 recurrentment exigint millores en les infraestructures de la xarxa d’aigua. Semblava que l’ambient havia de calmar-se una vegada s’anunciessin les obres de connexió amb la xarxa Aigües Ter – Llobregat (ATL), però la plataforma creu “que aquesta connexió comportarà un nou encariment del preu de l’aigua”, una afirmació revocada per part de l’alcalde del municipi, Juan Díaz, qui assegura que “la pujada és definitiva”.

Díaz explica que aquesta connexió a l’ATL, que té un cost de quasi cinc milions d’euros, la paguen majoritàriament les subvencions de la Diputació de Barcelona i de l’Agència Catalana de l’Aigua, i que per tant Cabrera “només ha de pagar 154.000€ que no aniran a la tarifa”.

El batlle de Cabrera, explica a La Veu de l’Anoia que la causa de l’increment en la tarifa de l’aigua és degut a que “durant quaranta anys aquí no s’ha fet res, s’ha fet la política populista de baixar el rebut de l’aigua”. Diu que s’ha hagut de canviar tota la xarxa de l’aigua ja que estava en un estat de deteriorament elevat, i que aquest cost l’ha hagut d’assumir l’empresa AGBAR, qui té la concessió de l’aigua a Cabrera. Ara, diu l’alcalde, aquesta empresa “ja no es pot fer càrrec de la quota” i explica que per això cal traslladar-ho al rebut final.

Des de la Plataforma Aigua per Cabrera, acusen al consistori “de no haver dut a terme la substitució de canonades”, i que a causa d’això AGBAR “justifica la pujada tarifària dient que ha hagut d’invertir en més reparació de fuites del compte, perquè l’Ajuntament no ha invertit el que li tocava en la substitució d’aquestes”. Lamenten que aquesta decisió “la paga la ciutadania”. Al que Juan Díaz explica que “a cap alcalde li agrada fer pujades en el rebut, però s’ha de pagar el manteniment”.

Finalment, des de la Plataforma exigeixen ” les inversions necessàries per deixar de malbaratar l’aigua” i demanen “una auditoria que avaluï les subvencions rebudes, per tal d’assegurar que no s’imputa a la tarifa les inversions que es cobriran amb les subvencions, i que avaluï on s’han destinat els diners cobrats amb la tarifa de l’aigua dels últims anys”.