Busques l’extraescolar ideal per als teus fills?

Els extraescolars són el passatemps ideal per als nostres fills i filles. En moltes ocasions, la decisió de l’elecció de les extraescolars recau sobre els pares, ja sigui perquè no volem tenir-los sense fer res a la tarda o bé perquè per temes laborals no podem ocupar-nos d’ells. En canvi, també ens podem trobar, segons l’edat dels petits, que ells mateixos decideixen el seu passatemps preferit, i per tant trien a quin extraescolar volen anar.

Música, esport, idiomes o informàtica són els extraescolars per excel·lència. A Igualada, les acadèmies i escoles d’aprenentatge comencen a obrir les portes i el període de matrícules. La Veu de l’Anoia ha fet una selecció de diferents extraescolars (de temàtiques molt diverses trencant els tòpics) per ajudar-te a decidir quina activitat pot fer el teu fill o filla fora de l’escola. T’apuntes?

Cal Perico, creativitat manual

La coneguda botiga i merceria Cal Perico ofereix l’extraescolar “Costura creativa” per a totes les persones que vulguin aprendre a cosir i crear meravelles. L’horari del curs és de 17:30 h a 19:30 h de dilluns a divendres.

Centre Gui, la disciplina del taekwondo

El Centre GUI d’Igualada és pioner en arts marcials per a totes les edats i compromès amb els valors de l’esport. Compta amb professors titulats oficialment i especialistes en pedagogia per ajudar al desenvolupament psicològic dels infants a través de la pràctica del taekwondo. Aprendre taekwondo no solament els facilitarà un entrenament corporal, sinó també un entrenament mental.

Codelearn, el futur teconològic

A Codelearn els alumnes podran aprendre diferents activitats relacionades amb la programació, la robòtica, la IA, els videojocs i molt més. Tenen el seu propi mètode d’ensenyament amb el qual els alumnes poden avançar al seu ritme acompanyat en tot moment per professors i experts. També ofereixen campus i casals intensius. Es poden apuntar a partir dels 7 anys i fins als 18. Per formar part del futur tecnològic de Codelearn no és necessari disposar de coneixements previs en robòtica ni programació.

Escola Troba’t, passió per l’art

L’estudi de la Pilar Carballo “Escola Troba’t” és un centre de dibuix obert des de fa 13 anys on es poden practicar totes les tècniques de dibuix, des de les més clàssiques fins a les més modernes com el manga. El seu mètode de treball és per grups dividits en franges d’edat, des de 5 anys fins a adults. A més a més, Escola Troba’t ofereix als alumnes tots els materials i els horaris són molt flexibles. Aquest curs, l’acadèmia té com a novetat la col·laboració de Marina Pedròs.

Kumon, seguretat i emocions

El centre Kumon Igualada – Poble Sec va néixer fa més d’11 anys amb un objectiu: que els nens de la comarca trobessin un lloc on aprendre matemàtiques i accedir a mètodes de lectura d’una manera excepcional que els omplís de coneixements, confiança, ganes d’aprendre i autonomia en l’aventura de l’estudi. Actualment, gairebé 80 famílies i 150 alumnes confien en nosaltres. Els alumnes que vulguin aprendre al centre Kumon compten amb un innovador estudi digital que els permetrà estudiar i aprendre en línia.

North District Language Academy, ensenyament de qualitat

North District Language Academy és una nova acadèmia d’anglès situada al barri del Poble Sec. Imparteixen classes en grups reduïts a alumnes a partir de 5 anys, de primària, d’ESO, de batxillerat i a adults. També ofereixen classes de preparació d’exàmens oficials de Cambridge, cursos de conversa, classes particulars, formació a empreses i classes de reforç escolar d’anglès… El seu mètode de treball prioritza l’ensenyament de qualitat i l’adaptabilitat. Utilitzen recursos i materials per aprendre l’anglès funcional, és a dir, el que utilitzem en situacions quotidianes, però també donen importància a l’assoliment acadèmic, i al fet que l’alumne ampliï coneixements, millori el rendiment escolar i agafi confiança i seguretat amb l’aprenentatge de la llengua. “Ens agrada veure que els alumnes i les famílies se senten satisfetes durant el procés d’aprenentatge.”