Busques feina? Repassa les ofertes d’aquesta setmana a JobAnoia

Estàs buscant feina a la comarca de l’Anoia? El portal de feina i formació JobAnoia continua actualitzant setmanalment les seves ofertes. Aquesta setmana trobaràs ofertes d’electricista, creador de continguts i manteniment web, cambrer/a o caixer/a reposador/a de supermercat.
Si vols conèixer quines són, només has d’entrar al seu portal web, www.jobanoia.cat i saber si les ofertes s’adeqüen a allò que estàs buscant. També pots seguir-nos a Instagram i a LinkedIn!
I si ets una empresa i tens ofertes de feina que vols fer públiques, JobAnoia et permet publicar directament el que estàs buscant, amb previ registre, però sense cap cost. En aquest sentit, el portal, només fa d’enllaç entre empreses i possible candidats, no intervé de cap manera en el procés de selecció.