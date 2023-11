Busquen voluntaris d’entre 14 i 35 anys per a participar en un estudi científic de salut mental

Publicitat

El Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia busca voluntaris d’entre 14 i 35 anys de la comarca de l’Anoia per participar en un estudi científic per investigar la salut mental en joves. Les inscripcions estan obertes i es poden fer a través de la web del Consorci Sanitari de l’Anoia. Els menors de 18 anys necessiten consentiment; en el cas de voler participar-hi les dades d’inscripció han de ser del pare, mare o tutor. Com funciona l’estudi? La participació és voluntària i consta de diverses fases.

A la primera, es demana omplir uns qüestionaris breus en format online, i per tal de compensar el temps dedicat es sortejaran 10 vals d’Amazon (per valor de 30 euros cada un), entre tots els participants. Després, i en cas de passar a la segona fase de l’estudi, els investigadors es posaran en contacte amb els participants per explicar amb més detall els objectius de l’estudi i en què consistiria tot el procés de participació. La participació en les posteriors fases de l’estudi també tindrà compensació econòmica.

