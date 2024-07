Busquen l’autor d’una agressió al Parc del Xipreret d’Igualada aquest dilluns

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Igualada estan investigant una agressió produïda aquest dilluns, 15 de juliol, pels volts de les 20h al Parc del Xipreret d’Igualada. A les 20.06h, els serveis d’emergències van rebre l’avís que un jove havia patit una agressió amb un pic en una mà, segons apunten els testimonis recollits per la policia, tot i que encara no se sap del cert quina va ser l’arma utilitzada. Com a conseqüència de la profunda ferida a la mà, el noi va haver de ser traslladat a l’Hospital Universitari d’Igualada, tot i que la seva vida no corre perill.

L’autor encara no està identificat

Segons apunten els Mossos d’Esquadra, l’autor de l’agressió encara no ha estat identificat. La policia catalana, juntament amb la Policia Local, està treballant per detenir-lo i esclarir els fets. L’agressió s’hauria produït com aconseqüència d‘una discussió que hauria desembocat en una breu baralla fins que es va produir l’atac que va causar la ferida al jove.