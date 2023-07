Busos en cap de setmana per anar d’Igualada a les platges de Vilanova i Sitges

Com ja es va fer l’any passat, els caps de setmana de juliol i agost hi haurà servei de bus entre Igualada i Vilanova i la Geltrú i Sitges per anar a la platja. El preu d’anada i tornada és de 8 euros i els busos surten a les 9.35 i a les 17.05h de l’Estació de Busos d’Igualada, mentre que els busos de la costa a la capital de l’Anoia sortiran a les 10.20 de Vilanova i la Geltrú (Passeig del Carme, 35) i a les 10.30 de Sitges (Estació d’Autobusos) i a la tarda a les 17.50 i a les 18.00, respectivament.

