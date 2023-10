Bus gratuït al Cementiri Nou d’Igualada per Tot Sants

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament d’Igualada ha ampliat l’horari d’obertura dels dos cementiris de la ciutat que fins aquest dijous dia 2 de novembre. Els dos cementiris estaran oberts ininterrompudament de 10h del matí a 7 de la tarda.

Seguint amb aquesta voluntat de facilitar a tothom la celebració de Tots Sants, el regidor de Serveis Municipals, Miquel Vives ha remarcat que aquest any, novament, aquest dimecres 1 de novembre hi haurà servei especial de busos gratuïts per anar al Cementiri Nou. Aquest servei constarà de tres expedicions que amb sortida de la plaça Castells a les 10h , 11h i 12h. Les tornades des del Cementiri Nou seran a les 11.30h, 12.30h i 13.30 h.

Les misses de difunts es celebraran aquest dimecres 1 de novembre a les 12:30h al Cementiri Nou i el dia 2 de novembre al Cementiri Vell a les 17h.