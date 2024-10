BUFF tanca amb èxit la sisena edició dels ajuts esportius

Aquest any, 25 clubs i 3.730 esportistes han estat beneficiaris dels ajuts esportius BUFF®, una iniciativa inclosa en el programa de sostenibilitat Do More Now de la marca.

El programa té com a finalitat principal promoure l’activitat física i els valors educatius associats a l’esport, mitjançant clubs i associacions que treballen per un estil de vida actiu. En aquesta edició, s’han centrat els esforços en tres eixos: l’esport base, l’esport femení i l’esport inclusiu per a persones amb discapacitat.

Amb un import total de 18.000 €, els ajuts s’han distribuït segons el nombre de sol·licituds i la puntuació de cada entitat, d’acord amb els criteris establerts a les bases. Els beneficiaris provenen de disciplines tan diverses com escacs, ping-pong, bàsquet, atletisme, hoquei, parapent, handbol, futbol i futbol sala.

Raquel Bernadas, Supply Chain & Sustainability director de BUFF®, destaca: “Amb aquesta sisena edició del programa d’ajuts esportius, reafirmem el nostre compromís de garantir que l’esport sigui accessible a tothom, sense distinció de gènere, edat o condició física.”

Per la seva part, Toni Codina, president de l’S.E. Ateneu Igualadí, ha explicat que els ajuts han permès millorar els entrenaments dels equips base gràcies a l’adquisició d’equipament i material mèdic. A més, afegeix: “El futbol femení està creixent, i en un futur no molt llunyà veurem un gran nombre d’equips competint. El seu futur és imparable.”

Amb aquest programa, BUFF® reafirma el seu compromís amb l’esport i el territori.