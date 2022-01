BUFF reafirma el seu compromís social amb dues noves iniciatives

BUFF, la marca especialitzada en accessoris de coll i cap, ha reafirmat un cop més el seu compromís amb la inclusió i la diversitat a través de l’esport amb dues iniciatives socials a l’Anoia, lloc d’origen de la marca catalana. La primera, el Programa d’Ajuts Esportius BUFF per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes esportius a la Conca d’Òdena; i la segona, el Patrocini Social del Dream Team Anoia, primer club inclusiu de la comarca.Les dues iniciatives s’emmarquen en el programa Care More (DO MORE NOW).

En primer lloc, el Programa d’Ajuts Esportius BUFF® té com a objectiu principal promoure la pràctica esportiva i els valors educatius associats a l’esport a través de clubs o associacions esportives que vetllen pel foment d’un estil de vidaactiu. Una filosofia inherent a la marca que reforça així el seu compromís amb la societat i l’entorn. La principal novetat de 2021 ha estat que totes les entitats que complien amb els requisits, han rebut un import base mínim de 100€ només pel fet de participar en el programa.

En total, 23 clubs i més de 3.000 esportistes s’han beneficiat d’aquest programa. L’import total que s’ha destinat a les ajudes és de 25.000€, que s’han repartit en funció de la puntuació obtinguda per cada entitat segons els criteris establerts. Els ajuts han donat suport a diverses disciplines esportives com el bàsquet, el patinatge artístic, la gimnàstica, el rugbi, l’hoquei, l’atletisme, els escacs o el ping pong.

“En aquesta convocatòria hem pogut evidenciar com el sector esportiu també s’ha vist afectat per la pandèmia, especialment en el nombre de llicències. Desitgem i esperem que sigui una circumstància temporal i que amb aquests ajuts puguem fer la nostra aportació perquè l’esport continuï present a la Conca d’Òdena i inspirar aquest estil de vida actiu a tot arreu”, comenta Almudena Cara, Culture, Engagement & Social Impact Manager de BUFF.

En segon lloc, BUFF ha fet oficial aquesta mateixa setmana el conveni de col·laboració amb el Dream Team Anoia, primer club inclusiu de la comarca, i a través del qual la marca es postula com a nou patrocinador de l’equip. El Dream Team Anoia, que es va crear el passat mes d’abril de 2020, ja compta amb 22 persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals, i té com a objectiu facilitar que tothom pugui practicar i gaudir de l’esport independentment de les seves capacitats, així com fomentar un entorn inclusiu per a petits i grans.

“La idea de crear un equip inclusiu va sorgir arran de la COVID-19, quan vam pensar que seria una bona idea tenir el primer equip de la comarca. Vam començar amb quatre persones i de seguida el boca a boca va fer que creixés moltíssim, fins a dia d’avui que ja som 22. Tots ells tenen discapacitats o patologies molt diferents, però la principal finalitat és que a través de l’esport s’integrin amb la resta d’equips del club. Són un més, i això és el més important”, explica en Raúl Martos, entrenador i coordinador tècnic del Dream Team Anoia.

Per la seva part, l’Almudena Cara va comentar a l’acte de la signatura que “Quan ens van presentar a BUFF el projecte del Dream Team Anoia vam veure clar que ens hi volíem sumar, ja que està molt alineat als nostres valors i a la nostra proposta social CARE MORE. Esperem que el que ha iniciat el CE Anoia amb la creació d’aquest equip inclusiu sigui el camí que vulguin seguir altres entitats esportives”.