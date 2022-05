Buff contractarà 140 treballadors a la nova fàbrica d’Igualada

L’empresa igualadina Buff, especialitzada en accessoris de coll i cap, contractarà 140 professionals de la confecció amb la voluntat d’apostar per la producció local. La marca incorporarà els treballadors a la seva nova fàbrica d’Igualada, que compta amb 1.500 metres quadrats i ha suposat una inversió d’1,4 milions d’euros. La previsió és contractar una setantena de persones abans d’acabar el 2022 i, la resta, durant el 2023.

“Actualment, la nostra empresa compta amb 108 professionals de la confecció que, en pocs anys, necessitaran un relleu generacional i, per aquest motiu, ens estem anticipant”, explica la responsable de persones de Buff, Almudena Cara, en un comunicat. Una dificultat amb què es troba l’empresa és el fet que “les noves generacions no se senten atretes per aquest sector tan madur i encara no tenen la formació necessària per a rellevar al nostre equip de professionals”.

D’aquesta manera, amplien la seva àrea de producció d’Igualada que, entre fàbrica i oficines, suma més de 13.300 metres quadrats, amb l’objectiu d’augmentar la producció i internalitzar progressivament la part de producció que encara realitzen fora de les seves instal·lacions. Les 140 noves incorporacions han de saber confeccionar diversos teixits i utilitzar maquinària d’aquesta categoria. “Per la seva banda, l’empresa es compromet a oferir-los contracte laboral estable i sou segons conveni col·lectiu”, assenyala Buff.

Escola de confecció Buff

Aquesta iniciativa se suma a la que l’empresa va posar en marxa el passat mes de març, quan va contractar a quatre joves que, mentre es formen a l’Escola de Confecció Buff, treballen en la mateixa companyia. “La finalitat és poder seguir comptant amb ells una vegada hagin acabat la seva formació i les seves pràctiques; així com, en els pròxims anys, ampliar aquesta formació a un nombre creixent de persones que tinguin dificultats per a accedir al mercat laboral”, destaca Almudena Cara.

L’escola, que es va crear amb el propòsit de promoure el relleu generacional en l’ofici de la confecció i assegurar la continuïtat d’aquesta professió, va donar llum gràcies a un acord amb la Fundació tèxtil FITEX i l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i Igualada FashionLab. Amb aquesta iniciativa, s’espera donar solució i respondre a les necessitats reals de la indústria tèxtil en el territori i, al mateix temps, donar l’oportunitat a altres persones de trobar un ofici i una sortida laboral.