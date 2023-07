BSE Estudi Legal: el nou paradigma d‘assessoria a Igualada

BSE Estudi Legal és un despatx professional que neix de la mà de dos joves igualadins, el Bernat i l’Ivan Sánchez Enrique. Des d’inicis del 2022 gestiona i assessora empreses i autònoms en aspectes comptables, fiscals, laborals i mercantils, així com a particulars en qüestions de compra-venda, gestió del patrimoni, planificació hereditària entre d’altres.

El Bernat, economista i gestor administratiu col·legiat, és graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Durant els anys d’experiència professional en empreses i gestories decideix especialitzar-se en matèria fiscal cursant un màster en especialització tributària i assessorament fiscal al Col·legi d’Economistes de Catalunya i posteriorment un altre màster en gestió administrativa a la Universitat Abat Oliba CEU. Després d’aquest bagatge tant professional com acadèmic, decideix emprendre el seu propi projecte empresarial, BSE Estudi Legal.

L’Ivan és graduat en International Business Economics per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Inicia la seva carrera professional com a consultor empresarial a diferents països d’Europa on entra en contacte amb diferents sectors de l’empresa i es forma en innovació, transformació i estratègia corporativa.

Com neix BSE Estudi Legal?

BSE Estudi Legal sorgeix de l’experiència d’aquests dos joves que veuen que els temps han canviat, i amb ell, les necessitats dels empresaris i autònoms que requereixen serveis professionals. Concretament identifiquen tres hipòtesis que des de l’inici de la seva constitució aconsegueixen validar:

1. Que l’empresari no només espera la tramitació de la burocràcia administrativa sinó que en base a l’anàlisi i estudi se li formuli estratègia i se l’acompanyi en l’assoliment del creixement sostenible de la seva activitat.

2. La llei és feixuga i complexa i l‘empresari vol que el gestor li expliqui l‘impacte que aquesta té en l‘explotació de la seva activitat.

3. La digitalització i globalització ha canviat el paradigma de fer negocis. L’empresari vol decidir com comunicar-se amb el gestor, i que aquest tingui domini d’idiomes.

Aquestes tres hipòtesis van ajudar-los a determinar la seva proposta de valor com a despatx professional. Com qualsevol altra assessoria o gestoria, preparen estats comptables, donen compliment a les obligacions fiscals i gestionen la contractació de treballadors, el que els diferencia és el com.

Com ho fan?

De tres maneres:

1. Construeixen aliances amb els seus clients, vetllen per entendre les seves preocupacions i necessitats i es converteixen no només en els seus gestors sinó en els seus ‘partners’ en àmbit legal i estratègic.

2. Destinen temps al tracte personalitzat, a les converses calmades, comuniquen amb empatia i intenten resoldre dubtes i suprimir incerteses.

3. Adapten la seva manera de treballar i escollit a l’escollit pel client. Ofereixen un servei 100% digital i també donen atenció presencial a les seves oficines ubicades a l’avinguda Balmes, 69 d’Igualada.

Per tant, l’aliança, la personalització i la versatilitat en el servei, són els eixos vertebradors i diferenciadors de la seva proposta de valor, la qual consideren que aporta innovació a un sector tan tradicional com l’assessorament d’empreses, i dona resposta a les necessitats actuals de l’empresari.

Per què fan el que fan?

Des de BSE Estudi Legal creuen que el vertader motor social, econòmic i de progrés d’un país és l’empresa i el seu marc legal, i entenen que l’empresa pot ser un gran agent de canvi i de transformació social. És per aquest motiu pel qual varen decidir crear aquest projecte, per ajudar i acompanyar a emprenedors, empresaris i diferents professionals a donar forma als seus negocis, fer-los créixer i generar impacte positiu.

De fet el que més els emociona, és ajudar a la iniciació i consolidació de projectes empresarials i més encara quan aquests són liderats per joves que han decidit atrevir-se i emprendre i lluitar per assolir els seus objectius. Igualment els apassiona poder ajudar a particulars en els moments de vital importància com l’acompanyament durant una operació de compravenda d’un immoble, la planificació hereditària o reestructuració i gestió patrimonial.

Com es promocionen?

Sent fidels al seu esperit innovador, es promocionen tant online com offline. Han decidit utilitzar Instagram com a xarxa social preferent tant per fer campanyes de màrqueting fresques i divertides com “No et quedis com la Shakira, “con la deuda en Hacienda”. Factura i fes la declaració de la renda” així com també per compartir contingut rellevant per a totes les audiències com novetats i informacions legals d’interès general. Podeu seguir-los a @bselegal.

Per altra, també utilitzen els canals offline per arribar a la ciutat. Un exemple és la xerrada gratuïta i oberta a tothom que van organitzar el passat mes de desembre per a explicar el nou sistema de cotització d’autònoms.

Aquest enfocament híbrid, online i offline els ha permès accedir a tots els públics i d’arreu. Algunes anècdotes que ens expliquen són: com han ajudat a tres científics de Florida a constituir la seva societat mercantil a Barcelona de forma totalment online, així com estan ajudant a alguns creadors de contingut, anomenats “influencers”, a regularitzar els seus ingressos procedents de les xarxes socials.

BSE Estudi Legal, amb el seu rigor legal i perspectiva empresarial innovadora, està aconseguint reposicionar el sector de l’assessoria d’empreses, adaptant-lo i aproximant-lo a les noves realitats, unes realitats digitals, obertes al món i cada vegada més centrades en cobrir les expectatives de les persones. Sense dubte, nova proposta de gestoria a Igualada fundada des de la il·lusió i amb projecció.