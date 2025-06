Bronzejat segur i saludable: l’alternativa intel·ligent a l’exposició solar

Autor: Genar Esteve, Farmàcia Esteve

Aconseguir un bronzejat daurat i natural sense exposar-se als efectes nocius del sol és possible. Els autobronzejadors s’han convertit en una opció segura, eficaç i ràpida per lluir una pell morena, especialment a l’estiu, quan més ens agrada mostrar-la.

L’exposició solar prolongada pot comportar cremades, envelliment prematur i risc de càncer de pell. Per això, cada vegada més persones opten per productes autobronzejadors com a alternativa saludable i cosmèticament avançada.

Els autobronzejadors moderns utilitzen ingredients com la dihidroxiacetona (DHA), que interactua amb la queratina de la capa més superficial de la pell, generant un color bronzejat sense necessitat de radiació UV. Aquest procés és completament superficial i no afecta les capes internes, convertint-lo en una opció segura i recomanada per professionals de la salut i la bellesa.

Els auto-bronzejadors et permeten lluir un to morè natural sense riscos, cuidant la teva pell amb resultats visibles i duradors

Per obtenir un resultat uniforme i durador, és important seguir una rutina prèvia d’exfoliació i hidratació. Cal eliminar cèl·lules mortes per evitar taques i descamacions i aplicar el producte sobre la pell neta i seca, amb moviments circulars. Alguns formats incorporen guants aplicadors que faciliten una extensió homogènia i sense marques.

Hi ha diverses textures: cremes, esprais, mousses o gotes, per adaptar-se a cada tipus de pell i preferència. Molts també inclouen actius hidratants i antioxidants, com l’àloe vera o la vitamina E, que ajuden a protegir la pell i mantenir-la suau i flexible.

És fonamental seguir les instruccions del fabricant i evitar excessos. El bronzejat acostuma a aparèixer entre 4 i 8 hores després de l’aplicació i dura entre 5 i 7 dies, depenent del tipus de pell i dels hàbits de cura. Per mantenir-lo, es recomana reaplicar regularment i hidratar diàriament la pell.

Els autobronzejadors permeten lluir un to saludable tot l’any sense riscos. A més, ofereixen un control total sobre la intensitat del color, ideal per a qui prefereix un efecte gradual i natural. És una forma intel·ligent de tenir cura de la pell i gaudir d’un bronzejat perfecte, sense posar la salut en joc.