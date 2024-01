Boníssim Nadal per al turisme rural de l’Anoia que tanca les festes amb un 100% d’ocupació

Publicitat

Les cases rurals de la Catalunya Central han registrat una bona afluència de visitants durant la campanya turística nadalenca, sobretot per Cap d’Any, quan moltes d’elles van penjar el cartell de ‘complet’. Ramon Bosch, president de l’Associació per al Desenvolupament de l’Alta Anoia, explica que aquesta zona ha tingut un 100% d’ocupació tant per Nadal com per Cap d’Any. En canvi, l’ocupació per la setmana de Reis ha estat més baixa i oscil·la entre un 30% i un 60%.

A les cases rurals de la zona de l’Alta Anoia la majoria han penjat el cartell de ‘complet’, tant per Nadal com per Cap d’Any, tot i que per la setmana de Reis les dades baixen al 60%. El president de l’Associació per al Desenvolupament de l’Alta Anoia, Ramon Bosch, diu que aquestes dades són similars a les de l’any passat, tot i que les reserves han arribat amb “menys intensitat”.

L’opció de passar el Nadal i el Cap d’Any en una casa de turisme rural s’ha consolidat entre moltes famílies i grups d’amics, una tendència que ha convertit la Catalunya Central en un destí per aquests dies. La majoria són clients de l’àrea metropolitana de Barcelona, principalment famílies grans o grups d’amics amb nens.

