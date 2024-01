Bonificacions de l’IBI als propietaris que facin instal·lacions d’energies renovables

Publicitat

En una iniciativa per fomentar l’ús d’energies renovables, l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha implementat una bonificació significativa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per aquelles persones que optin per instal·lar sistemes solars tèrmics o fotovoltaiques a les seves propietats.

Aquesta bonificació es troba recollida en l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 1. El text especifica que aquests sistemes gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI, amb un límit màxim de 400 € anuals. Aquesta mesura, que té un caràcter pregat, es concedirà per un període de 3 anys, sempre que les circumstàncies que l’han propiciat no variïn.

Els requisits per a aquesta bonificació inclouen la instal·lació de col·lectors homologats i l’obligació de mantenir les instal·lacions per al període concedit. També s’estableix una bonificació del 5% per habitatges plurifamiliars que instal·lin sistemes fotovoltaics d’autoconsum col·lectiu.

Per sol·licitar la bonificació, les persones interessades hauran de presentar la documentació pertinent davant la Hisenda Municipal. Aquesta documentació varia segons si es tracta d’instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques, i inclou certificats finals d’obra, documents d’homologació i registre d’autoconsum, entre d’altres.

És important destacar que el gaudi d’aquesta bonificació és incompatible amb altres bonificacions establertes, donant als beneficiaris l’opció de triar la més avantatjosa per a ells. Aquesta mesura no només incentiva l’ús de tecnologies sostenibles sinó que també recompensa les persones que contribueixen activament a la transició cap a energies més netes.

