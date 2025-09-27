Bona nutrició, cosmètica bioluminescent i tecnologia d’avantguarda: el blego-miracle que has esperat durant tot l’any

Sembla un miracle, però és real. Descobreix el programa del Centre d’estètica Sílvia Giralt que combina un pla d’aprimament personalitzat, cosmètica bioluminescent i aparatologia corporal d’última generació per aconseguir el cos que desitgis.
Moltes persones busquen sentir-se i veure’s millor, però a vegades el temps se’ns escapa i no aconseguim aconseguir els nostres objectius. En el Centre d’Estètica Sílvia Giralt trobaràs la solució i aquesta és el seu exclusiu programa d’aprimament personalitzat combinat amb l’aparatologia corporal Procyon que t’ajudarà a aconseguir el cos dels teus somnis en temps rècord.
Aquesta combinació et permetrà millorar els teus hàbits cap a un estil de vida més saludable mitjançant una dieta personalitzada basada en les teves necessitats i, amb el plus dels efectes de la cosmètica bioluminescent, podràs eliminar el greix localitzat en només 15 minuts.
Programa d’aprimament personalitzat
L’objectiu d’aquest programa d’aprimament va més enllà de simplement menjar sa: cerca transformar l’estil de vida de cada persona basant-se en una nutrició integrativa. Tal com expliquen els experts en nutrició del Centre d’Estètica Sílvia Giralt, “aquest és un tractament completament personalitzat amb una visió holística en funció de les característiques físiques i emocionals de cada persona, valorant aspectes com ara l’edat, la genètica, les obligacions familiars i professionals o els gustos personals”.
Sabent que cada persona té hàbits alimentosos i estils de vida diferents, l’enfocament se centra a oferir solucions individualitzades. El primer pas consisteix a realitzar un estudi detallat i individualitzat, valorant l’estil de vida, els hàbits i també l’estat físic i emocional, aspecte que, és fonamental per a un tractament efectiu. A més, els experts del centre destaquen la importància d’adaptar la dieta a les característiques individuals de cada persona, tenint en compte diversos factors com els gustos i objectius específics. “És crucial personalitzar la dieta segons les característiques individuals, historial mèdic, preferències alimentàries i objectius de cada persona”.
Perquè aquest tractament funcioni i es pugui treure el màxim benefici és important tenir en compte que el treball en equip és essencial, per la qual cosa el compromís tant de la persona com del professional serà clau per aconseguir resultats visibles. Sílvia Giralt, esteticista i fundadora de la Clínica Estètica Antiaging & Medicina Estètica, subratlla que “si se segueix el programa al peu de la lletra, serem capaces d’ajudar qualsevol home o dona a aconseguir el cos que desitja”.
Tractament corporal Procyon per a zones rebels
És cert que, canviar l’estil de vida a un de més saludable és un procés llarg i una cosa complicada, a més és possible que no sempre s’asseguri eliminar les zones més difícils, com la zona de l’abdomen i la cara interna de les cuixes i els braços. Per això es recomana combinar la bona nutrició amb l’aparatologia corporal Procyon, un tractament, que, a través de la cosmètica bioluminescent i la tecnologia més avançada, eliminarà les imperfeccions cutànies, aconseguirà reduir la pell de taronja i reafirmarà la teva figura.
Aquesta tecnologia ha estat fruit dels avanços en l’aparatologia estètica, sent una veritable alternativa a la medicina estètica i dissenyat per a treballar amb productes bioluminescents, sense burxades ni dolor.
Com funciona?
Els principis actius de la cosmètica bioluminescent penetren en les capes profundes de la pell en ser estimulats amb l’energia fotolumínica de l’equip FHOS, produint uns centellejos de tan sols 15 minuts i un resultat instantani i durador.
A part dels resultats des de la primera sessió, pot realitzar-se en qualsevol època de l’any, i és que, l’aparatologia de FHOS, com que no aporta calor, podràs gaudir dels seus beneficis els 365 dies, sobretot a l’estiu, ja que inclou programes específics per a pells bronzejades.