Les blaves anoten la seva cinquena victòria consecutiva contra el CE Seagull

En un duel d’alt voltatge, el CF Igualada va rebre un rival directe a la lluita pels llocs alts de la classificació. L’equip local va haver de bregar davant un equip badaloní que va dominar en trams de la primera meitat, portant la pilota a camp contrari i generant perill. Tot i això, les jugades més clares van ser neutralitzades per una brillant actuació de la portera Queralt, que es va erigir com la gran figura dels primers 45 minuts. Amb intervencions clau, va mantenir el marcador a zero i va permetre que l’Igualada arribés al descans amb les opcions intactes.

A la segona part, el guió va canviar i el CF Igualada va sortir amb més convicció, igualant el control del partit i guanyant terreny. La recompensa a aquest esforç no va trigar a arribar: després d’un córner botat amb precisió, la pilota va quedar solta a l’àrea, i Júlia Tomàs, sempre atenta, va aprofitar el rebuig per marcar l’únic gol del matx. El gol va desfermar l’eufòria a les grades i va ser el reflex de l’esperit combatiu de les locals.

Amb el marcador a favor, l’Igualada va saber gestionar els temps del partit, fent pinya en defensa i demostrant solidesa davant un Seagull que va intentar fer l’empat, però es va trobar amb una muralla blava. Tot i la pressió visitant, l’equip local no es va limitar a defensar i va disposar d’alguna oportunitat clara per sentenciar el duel amb un segon gol, tot i que finalment no es va moure l’1-0.

Aquesta cinquena victòria consecutiva confirma l’excel·lent estat de forma de les blaves, que se situen com a un dels equips més en forma de la categoria. La setmana vinent, les igualadines visitaran el CD Castellón, un nou repte per continuar sumant i allargar aquesta ratxa.

CF IGUALADA 1-0 CE SEAGULL