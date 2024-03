Blautec, garantia d’aigua de qualitat per a la teva família i la teva llar

Solucions integrals per a tractaments d’aigua domèstica

L’alta duresa de l’aigua del nostre territori fa que sigui necessari protegir la nostra llar i oferir una aigua de qualitat a la família. Blautec, sinònim d’innovació i sostenibilitat, ofereix les millors solucions integrals.

Els descalcificadors, amb equips versàtils i adaptables a tot tipus de llars, proporcionen aigua pura i lliure per a millorar el benestar i la salut de tota la família. A més, mitjançant la reducció de la duresa, contribueixen a allargar la vida útil dels electrodomèstics i optimitzen consums d’energia.

Per altra banda, la tecnologia de l’osmosi ha experimentat una evolució notable en els darrers anys, perfeccionant-se per oferir equips més compactes i sostenibles. Aquests nous sistemes no només proporcionen aigua de qualitat excepcional, sinó que també redueixen significativament el malbaratament d’aigua.

A Blautec, compromesos a proporcionar les últimes novetats i tecnologies, disposem d’una àmplia gamma d’equips i solucions. També oferim servei tècnic per a la instal.lació, manteniment dels equips i garantim el subministrament de tots els consumibles i recanvis.

Amb Blautec, les últimes tecnologies, el suport tècnic i l’assessorament per a brindar una experiència completa i satisfactòria.

Consells per al manteniment i estalvi de l’aigua a la piscina

1. Cobreix la teva piscina sempre que no la facis servir. Evita l’entrada de brutícia i minimitzaràs la pèrdua d’aigua per evaporació.

2. Evita l’entrada de brutícia a l’aigua, per exemple, amb el canvi de gespa natural a artificial o usant estores per a rentar peus.

3. Revisa el netejafons, una bona neteja és clau per a minimitzar els rentats de filtre i reduir el malbaratament d’aigua.

4. Utilitza químics de qualitat per a la salut de l’aigua i optimitzar-ne l’ús.

5. Revisa i depura el sistema de filtració per una neteja eficaç i un estalvi d’aigua. Renova’n la carrega filtrant o descobreix nous mètodes de filtració pensats per a l’estalvi d’aigua.