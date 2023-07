Bikini Sublime: el teu aliat estètic a la Clínica de Sílvia Giralt d‘Igualada

L‘estiu és el moment perfecte per gaudir del sol, la platja i la piscina. Malgrat tot, per a moltes persones, això també vol dir preocupar-se per com lluiran amb vestit de bany.

Si busques una solució efectiva i ràpida per a aquestes àrees problemàtiques del cos i vols veure‘t i sentir-te millor, et presentem el revolucionari tractament corporal “Bikini Sublim” a la prestigiosa Clínica d‘Estètica Sílvia Giralt.

Segons Sílvia Giralt, fundadora i esteticista del centre d‘estètica, “amb aquest tractament aconseguim reduir 20 cm perimetrals a la primera sessió”.

Què és Bikini SublimE?

Bikini Sublime és un tractament corporal complet dissenyat per abordar múltiples preocupacions estètiques de manera efectiva i natural. Segons explica Sílvia Giralt, fundadora i esteticista de la Clínica d‘Estètica Antiaging & Medicina Estètica Sílvia Giralt, aquest tractament combina l‘ús de sals, plantes medicinals, massatges manuals lipolítics, tisanes i embenats per oferir uns resultats sorprenents en una sola sessió.

És una combinació única de drenatge, lipòlisi i reafirmació que ajuda a abordar múltiples problemes estètics en un sol tractament. Sílvia Giralt destaca que «la capacitat d‘eliminar l‘excés de líquids i toxines del cos a través del drenatge limfàtic, juntament amb el poder lipolític per desfer-se dels greixos localitzats, és una fórmula guanyadora per a una figura més estilitzada i definida». A més, l‘acció reafirmant del tractament ajuda a donar a la pell la fermesa que necessita per lluir el millor aspecte.

En què consisteix el tractament?

• Sals i plantes medicinals:

El tractament comença amb l‘aplicació de sals i plantes medicinals seleccionades acuradament per a cada tipus de pell. Explica Sílvia Giralt, que «aquests ingredients naturals ajuden a purificar i desintoxicar el cos, eliminant les impureses i preparant la pell per als passos del tractament següents».

• Massatges manuals lipolítics:

Els experts terapeutes de la Clínica Sílvia Giralt fan massatges manuals específics que se centren a trencar les acumulacions de greix localitzat per després eliminar-lo per vies naturals de forma gradual. Aquests massatges lipolítics ajuden a millorar la circulació sanguínia i limfàtica, cosa que afavoreix l‘eliminació de toxines i la reducció de mides en àrees problemàtiques com l‘abdomen, les cuixes i els glutis.

• Embenats reafirmants:

El pas final és un embenat corporal complet que ajudarà a reduir el contorn i reafirmar la pell. A més, després del tractament, els clients podran gaudir d‘una tisana reafirmant que ajuda a enfortir la pell i promoure la producció de col·lagen. Això és essencial per obtenir una pell més ferma i tonificada, especialment després de perdre centímetres al voltant de la cintura i altres zones. També, si ho desitgen, poden adquirir les tisanes per prendre-les diàriament a casa.

Resultats sorprenents a tot el cos

Sílvia Giralt afirma que una de les característiques més emocionants del tractament Bikini Sublime és la seva eficàcia immediata. “Des de la primera sessió, els pacients poden experimentar una reducció de fins a 20 cm en les mesures corporals perimetrals, cosa que proporciona una sensació de satisfacció i motivació per continuar amb el tractament”.

Un dels avantatges de Bikini Sublime és que és un tractament complet i versàtil que es pot realitzar a tot el cos. Si vols reduir la mida de l‘abdomen, les cuixes, els braços o qualsevol altra àrea, aquest tractament pot adaptar-se a les teves necessitats específiques.

Ideal per abans i després de vacances

Bikini Sublime és l‘aliat estètic perfecte tant abans com després d‘unes vacances. Tal com afirma Sílvia “abans pot ajudar-te a aconseguir una figura més esculpida i confiada per gaudir plenament dels teus dies a la platja o a la piscina, mentre que si el fas després t‘ajuda a eliminar les possibles acumulacions de greix i líquids causats pels excessos culinaris durant el descans”.

La bona notícia és que el Centre d‘Estètica Sílvia Giralt no tanca durant el període estival, per la qual cosa pots fer aquest tractament quan vulguis.