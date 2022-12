Bicicletada solidària per la Marató de TV3

El proper dissabte 17 de desembre, s’organitza una nova bicicletada reivindicativa, aquest cop amb fins benèfics adreçat a La Marató de TV3.

Es proposa un circuit urbà adequat per a totes les edats, amb sortida a les 10:30h des del Parc Central, i es proposa un recorregut amb bici per la ciutat, gaudint de diferents activitats, al punt de sortida a les 10:30h, l’entitat ‘Joguines sense fronteres’, proposa jocs de pilota, bitllets entre d’altres, a les 11h, a l’espai Centre Cívic, la ‘Coral Gatzara’, organitza una cantada de cançons de Nadal, a les 11:30h a l’Escola Pia, l’entitat ‘Mou-te per Igualada’, proposa jocs d’esplai divertits i per totes les edats, i a les 12h, al Museu de la Pell d’Igualada, es proposa conèixer els petits diables, i emprovar-se el bestiari infantil, organitzat pels ‘Petits Diables d’Igualada’. S’acabarà amb xocolatada per tothom, al mateix pati del Museu.

També hi haurà una guardiola solidaria es podrà col·laborar per la 31a Marató de TV3, aquest any dedicada a les malalties cardiovasculars, la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. Les malalties cardiovasculars, que inclouen les que afecten el cor i el sistema vascular artèries i venes són la principal causa de mort als països desenvolupats: segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, van causar prop de 18 milions de morts el 2019, que representen el 32% del total de defuncions mundials.

Des de Ciclistes Urbans d’Igualada, promouen la mobilitat sostenible i reivindiquen poder moure’ns amb bicicleta per la ciutat, una recomanació per prevenir les malalties cardiovasculars i tenir hàbits saludables. Agraeixen també la col.laboració de Joguines sense Fronteres, Coral Gatzara, Mou-te Igualada, els Petis Diables i el Museu de Pell de d’Igualada.

Es poden seguir les properes convocatòries, i el circuit proposat per aquesta bicicletada a Twitter @CiclistesUrbIGD @igualadapelclima i @2rodesbttigualada o bé per Instagram a Fridaysforfuture.igualada, Ciclistesurbansigualada i @2rodesbttigualada i també a www.ciclistesurbans.org.