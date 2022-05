Beth Rodergas, Salva Racero i Dream Big Funk Band actuaran als Festivals Alta Segarra

En la cinquena edició dels Festivals, el músic Salva Racero actuarà a Calaf el primer cap de setmana, el 9 de juliol, per deixar-nos escoltar ‘Torno a respirar’, en format trio acústic acompanyat de Marc Quintillà (guitarres) i Jordi Campoy, als teclats. Un treball que vol transmetre la certesa que tornem a respirar sense mascaretes i que ens en sortirem.

El tercer cap de setmana, els Festivals faran parada a Calonge de Segarra. Beth Rodergas i Laura Andrés (piano) pujaran a l’escenari, el 23 de juliol, per presentar el seu últim disc ‘Natural women’, on versionen grans icones femenines de la cançó i que inclou temes de Cindy Lauper i Nina Simone, entre d’altres. També participen al treball les cantants Ele i Chica Sobresalto, la violoncel·lista Noemí Pasquina i la contrabaixista Cristina Membrive.

L’últim cap de setmana, el 29 de juliol, serà el torn de la Dream Big Funk Band en una actuació a Copons que, enguany, se suma als municipis dels Festivals, i que ens farà reviure la música de grans artistes com Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder i de Chaka Khan, una de les dives del soul i el funk. Un concert potent i festiu que convida a moure’s des de l’inici fins al final amb quatre cantants i una Big Band sota la direcció de Vicens Martín.

5a edició amb grans artistes confirmats

A banda d’aquests artistes, ja han confirmat la seva presència als Festivals Manu Guix que hi presentarà el seu últim disc ‘Moments’, la cantautora Joana Serrat, que actuarà a duet amb la seva germana Carla i el pianista i compositor menorquí Marco Mezquida que ho farà en format trio.

Entrades ja a la venda

Les entrades ja estan a la venda a través del portal www.entrapolis.com. El preu és de 20 € i 17 € per als socis del Casino de Calaf (entrades numerades). També hi ha l’opció d’agafar-les amb o sense tast gastronòmic. El tast té un cost de 10 euros i un any més estarà organitzat pel Grup Anifcalac amb el qual es podran degustar productes de proximitat de gran qualitat, incloent menjar i beguda.

Una fórmula triomfadora

La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra repeteix la fórmula que l’ha fet créixer i consolidar-se com a cita estiuenca de referència a la Catalunya Central. Un certamen itinerant que busca posar en valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics, oferir una proposta cultural de qualitat als veïns i als turistes que visiten aquest territori i ser un referent gastronòmic apostant per tastos amb productes quilòmetre zero.

El certamen se celebrarà durant quatre caps de setmana, del 8 al 30 de juliol, en 4 pobles diferents de l’Alta Segarra: Calaf, Veciana, Calonge de Segarra i Copons, que aquest any s’incorpora al circuit del festival.