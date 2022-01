Sigues benvingut 2022 i com any nou volem començar amb molt d’optimisme i motivació. Ens hem adonat el darrer any que el potencial humà és del tot vital per formar un bon equip que ens porti a l’èxit. A la vegada ens trobem que aquest actiu humà ha d’estar feliç a l’entorn que desenvolupa la seva tasca i per això proposo quatre tips que ens aproparan a la consecució d’aquest context feliç. Vull remarcar que tot i que el concepte “treballador feliç” està de moda amb els “Chief Happiness officer”, a mi m’agrada més anomenar-ho Benestar Laboral.

Bé, com a primer punt tenim la metàfora de les finestres trencades. Aquesta metàfora ens ve a dir que hem de cuidar les persones (ja que parlem d’entorns laborals) que tenim al costat. A vegades som nosaltres mateixos qui trenquem les finestres físiques o emocionals d’altres persones i, de la mateixa manera, també podem ser responsables de l’expansió del mal, propi o aliè. Així com també és possible actuar com agents de reparació i dedicar part del nostre temps a arreglar-ho i reconstruir-ho. No deixis per demà el que puguis fer avui, si es pot reparar la finestra (relació) fes-ho. Pot estar restant negativament en el teu entorn i ja sabem que sumar agrada més que restar.

El segon punt és l’efecte Pigmalió. Com a Coach és imprescindible creure en el nostre client. Creure que podrà arribar als seus objectius i assolir el proposat. En comptes d’un llenguatge negatiu, farem servir un de positiu, motivador i impulsor. Ja no només serà part de l’efecte el llenguatge, sinó que l’actitud de creure en ell/a ha de ser visible i notable. Els primers que hem de creure en les persones que tenim a càrrec som nosaltres, els responsables de departament, directors, caps, gerents, etc. Això dona un impuls intangible a la persona i aporta implicació en el projecte. Més enllà hi ha l’emoció de sentir-se secundat/da, comprès/a i sobretot el fet de sentir que formes part. Aquest punt no suma, sinó que multiplica.

Com a tercer punt tenim la interdependència. Quan naixem i durant anys ens mantenim dependents de la nostra família. Gradualment ens anem valent per nosaltres mateixos i ens tornem independents (física, mental i emocionalment). De fet, quan en edats adultes encara hi ha dependències això genera comportaments, actituds i relacions poc saludables. Per això mateix hem de potenciar el paradigma del NOSALTRES. Nosaltres podem fer-ho, podem compartir, combinar els nostres talents i aptituds per crear junts alguna cosa més important. Les persones interdependents combinen els seus esforços amb els dels altres per aconseguir un resultat major. Aquesta part ens aporta maduresa.

Donar feedback com a quart punt. Aquest també és superimportant, ja que saber escoltar què t’han de dir de la teva tasca, comportament o actitud i sobretot aprendre a dir les coses de forma empàtica i assertiva és del tot vital per a desenvolupar aquest punt de forma positiva. Aquesta habilitat no només és per fer-la servir de dalt a baix, sinó a la inversa també. Aquí implica l’escolta activa, autocrítica i la reflexió per poder millorar. Es desenvolupa la humilitat i la igualtat, valors que et fan més humà i reforcen els vincles, aquells que aporten valor a l’equip i que el fan imparable.

Com podem veure i dintre del capitalisme conscient ens trobem que la millora del nostre capital humà pot multiplicar el benestar laborar i, per tant, el rendiment.

Així doncs, a aquest any 2022 posem-hi il·lusió i ganes perquè sigui molt millor que l’anterior, que ja sigui dit, ens ho mereixem.

Gas i força.