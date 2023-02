Beneficis de menjar sushi

El sushi és el tradicional menjar del Japó que ha arribat a la nostra cultura per quedar-se. És un menjar exòtic que solem associar a consumir amb amics, celebracions o trobades en restaurants, i cada cop té més èxit. Quan gaudim del sushi ho fem en abundància i en bufets lliures que et permeten menjar sense límit, com és el cas del nou restaurant Sushiko. Però t’has parat mai a pensar quins beneficis té consumir sushi?

Si no ho sabies, el sushi és un àpat hipocalòric i produït amb aliments normalment lleugers i frescos com ara salmó, l’advocat, el mango, la gamba.., per tant, no deixa de ser un àpat saludable i baix en greixos. Això és només una petita part dels beneficis que aporta la ingesta de sushi, i a continuació te n’expliquem 5 més que segur no coneixies.

Molt nutritiu

Menjar sushi és una manera d’obtenir els tres principals nutrients que necessiten el nostre cervell i el nostre cos per a funcionar amb energia: proteïnes de gran valor biològic; hidrats de carboni; greixos omega 3 i d’altres molt beneficioses. A més, conté vitamines A, B1, B2, B6, niacina i vitamina C; i minerals essencials com el iode, presents a l’alga nori.

Ens protegeix del colesterol

Com que la seva base és el peix (tonyina, salmó o verat) t’aporta àcids grassos sense greixos, la qual cosa ajuda al nostre sistema cardiovascular i redueix els nivells de colesterol. L’estómac, intestins i sistema immune també es veuen beneficiats. El peix cru i l’arròs amb vinagre que caracteritzen el sushi fan que la digestió sigui més fàcil.

Propietats antibacterianes

El vinagre d’arròs, el gingebre i el wasabi són claus en fer sushi. Segur no sabies que aquests tres ingredients tenen qualitats antisèptiques i antibacterianes. Si vols ser més fort i sofrir menys refredats, llavors menja sushi. Millora el sistema immune, dona energia, reposa teixits dels músculs i regenera la pell, ungles i cabell. El wasabi és particularment especial: aquest condiment japonès és antimicrobià, anticancerigen i antiinflamatori. Alleuja l’artritis i prevé infeccions com la càries.

Vegetals i hortalisses

Incorporar a la dieta diària una bona quantitat de verdures i hortalisses és necessari per a mantenir una salut òptima i combatre el sobrepès. Les verdures i hortalisses són riques en antioxidants, proporcionen fibra, tenen propietats diürètiques i són baixes en greixos. El sushi i el menjar japonès ofereix una gran varietat de vegetals i hortalisses a més de preparar-les de manera original i fàcil de consumir.

Per a tots els gustos

Existeixen tantes maneres de fer sushi i hi ha tants ingredients per a preparar-lo que no hi ha límits. Si ets vegetarià pots menjar-lo només amb verdures. Si no t’agrada el peix cru, n’hi ha de carn. El sushi és tan versàtil que va bé amb gairebé tot, a més de ser un plat ple de frescor, sabors, textures, olors i colors diversos.

A part de tots aquests beneficis, menjar sushi ens permet conèixer una cultura diferent i viure una experiència nova cada vegada que tastem els sabors del Japó. A Igualada, tenim la sort de tenir un dels millors restaurants de sushi de qualitat d’Europa, es tracta de Sushiko, on podràs gaudir de més de 180 plats amb aquests beneficis i molts més!