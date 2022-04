Becking i Lisbygd s’emporten la VolCAT 2022

La 17a edició de la Volcat by Continental ja és passat. Una cursa amb moments increïbles tant per als bikers professionals, com aquells amateurs, que la van marcar com a objectiu. El caràcter internacional de la prova és indubtable. Prova d’això són els Top 10 masculí i femení, que compten amb fins a dotze nacionalitats diferents. Els senders i traçats VolCAT by Continental atreuen a ciclistes de tot el món.

L’última etapa, que decidia els campions, va ser molt ràpida i es va rodar completament en un grup nombrós de favorits. L’equip Texpa Simplon va controlar gran part de la jornada, intentant despenjar al líder, Hans Becking del Buff Megamo Team. Si que van aconseguir deixar enrere al seu company de equip, Pruus.

Becking sabia que no havia de cometre cap error per a assegurar-se la seva tercera Volcat by Continental. I amb l’experiència que atresora va arribar a meta celebrant el seu triomf en la general.

La disputa de l’etapa va ser molt més renyida, amb una batalla entre Ariza (Corratec-Vic Sports Team) i Eisenbarth (Texpa Simplon). L’alemany va ser més ràpid i es va emportar l’etapa final. El podi el va completar Alexey Medvedev (Soudal Lee Cougan).

En categoria femenina, la líder no va deixar cap dubte i va guanyat la VolCAT by Continental, guanyant l’etapa final amb un temps d’1.50:57. Bettina Janas i Anna Ramírez van tancar el podi de la jornada.

Pel que respecta a la general, la danesa va guanyar per davant de Janas (Sportograf) i Hovdenak (Cannondale TB).

Traca final: Eliminator

La VolCAT by Continental 2022 es va tancar amb el clàssic Eliminator, que va comptar amb els millors bikers de la general. Velocitat, potència i explosivitat, al voltant del Festival. Allí, Eisenbarth va tornar a ser el més fort i va guanyar. Ramírez va ser la més potent en categoria femenina.

Una cursa capaç de transformar les vacances de Setmana Santa en una autèntica aventura amb bicicleta de muntanya. Igualada ha sigut el perfecte amfitrió de la prova, centre neuràlgic de la cursa.

La Volcat by Continental ha acabat, tancant amb quatre dies de competició, convivència, diversió, Moutain Bike… Ja està posat el punt de mira en l’edició 2023.