24 d'octubre de 2025

La Basílica de Santa Maria d’Igualada acull aquest diumenge un concert solidari de la Maîtrise du Conservatoire de Strasbourg organitzat per la UNESCO

El concert proposa, a través de fragments de l’Stabat Mater, una odissea musical entre el sagrat i el profà

La ciutat d’Igualada acollirà el pròxim diumenge 26 d’octubre, a les 18h, a la Basílica de Santa Maria, un concert solidari organitzat per l’Associació UNESCO d’Igualada, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada. L’actuació anirà a càrrec del reconegut cor La Maîtrise du Conservatoire de Strasbourg, que reunirà una cinquantena de cantaires i músics en un espectacle únic que combina emoció, talent i compromís social.

El concert proposa una odissea musical entre el sagrat i el profà, el dolor i l’esperança, a través de fragments de tres peces de l’Stabat Mater, que interactuaran amb cançons contemporànies que evoquen valors universals com la llibertat, el compromís i la pau. Una experiència artística que busca connectar el públic amb l’essència de la música com a llenguatge compartit entre cultures.

Les entrades tenen un preu de 10 euros, destinats íntegrament als intèrprets, i 1 euro de cada entrada es destinarà a la campanya de mecenatge de l’Hospital Universitari d’Igualada. Es poden adquirir a través del portal tiquetsigualada.cat.

El president de l’Associació UNESCO d’Igualada, Miquel Segura, ha destacat que aquest concert “és una oportunitat per gaudir d’una proposta musical de primer nivell i, alhora, contribuir a una causa solidària vinculada al nostre territori”.

