Barraques GO! ha lliurat aquest mes de març el premi d’un vol en globus per a 4 persones sortejat entre els participants de l’edició del 2020. Del 17 d’octubre al 6 de desembre, a través d’aquest joc de l’aplicatiu Natura Local, que promou rutes per les barraques de pedra seca, els participants van conèixer aquestes construccions als municipis de la Torre de Claramunt, de Castellolí i de Vallbona d’Anoia.

Tothom que va fer un recorregut seguint les rutes de Barraques GO! va obtenir un dels 200 premis disponibles, molts d’ells cedits per 23 comerços dels municipis participants, com àpats a restaurants, lots de productes de farmàcia, cistelles de verdures ecològiques, rutes a cavall, formatges, ampolles de vi, oli o esmorzars de forquilla. Les dues primeres setmanes es van poder recollir 80 premis en els comerços dels municipis, abans que el confinament municipal limités l’accés a les rutes i només permetés arribar a repartir-ne un total de 100.



Els comerços col·laboradors de la Torre de Claramunt van ser Finca Serra Burges, Forn i Cafeteria 3×3, Celler Pla de Morei, Cal Vilaseca, Pastisseria Granja La Torre, Farmàcia Gemma Cordomí, formatgeria Flor d’Ametller i Clínica Dental La Torre de Claramunt; els de Castellolí van ser La Brillante, Cal Forner, Cal Betes, Restaurant Nou Urbisol, Horta Cal Quim, Can Mabres i La Farmaciola; i els de Vallbona d’Anoia van ser Farmàcia Font Puiggròs, Bar la Brasa, Forn de pa i degustació, Neus Supermercat, Can Tiquet, Cal Sec, Bar Restaurant Cal Saumell i allotjament rural Ca la Maria Xica.

El projecte Barraques GO! L’impulsen Anoia Turisme, el Consell Comarcal de l’Anoia, els ajuntaments de Castellolí, de la Torre de Claramunt i de Vallbona d’Anoia, Natura local i Anoia Comerç, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de Globus Kon-Tiki.

Les valls de l’Anoia, a Natura Local

Al joc s’accedeix descarregant l’aplicació de Natura Local, empresa especialitzada en la creació de rutes i descoberta del patrimoni natural de Catalunya, que proposa diferents itineraris autoguiats per descobrir amb familiars o amics. L’aplicatiu acompanya l’usuari en l’exploració de les Valls de l’Anoia. Un dels atractius d’aquestes rutes són les barraques de pedra seca, unes construccions lligades al passat rural de la zona i al món de la vinya i que es troben escampades per tot el territori.

A l’Anoia són un més dels molts elements que conformen la riquesa patrimonial de la comarca, com els castells de frontera, els paisatges rurals o els petits pobles i nuclis amb encant.