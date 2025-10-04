La Baldufa fa un homenatge tendre a la vellesa i a l’amistat amb “Cirque Déjà Vu”

Diumenge 5 d’octubre, a ¼ d’1 del migdia, el Teatre Municipal l’Ateneu acollirà Cirque Déjà Vu, un espectacle de la companyia lleidatana La Baldufa, organitzat per La Xarxa Igualada. L’obra, premiada amb el premi FETEN 2010 a la millor interpretació masculina, és una proposta plena de tendresa, humor i emoció que aborda la vellesa, la memòria i l’amistat a través del llenguatge del clown i el teatre gestual.
La direcció ha anat a càrrec de la companyia, Ramon Molins, Luís Zornoza, el disseny escenogràfic és de Carles Pijuan i la música d’Òscar Roig. Teresa Ortega ha tingut cura del vestuari i Anjos Fernández del disseny de llums.
“Cirque Déjà Vu”
L’espectacle és protagonitzat per dos padrins, Fausto i Anselmo, dos amics, dos pallassos, dos antics comediants de circ que comparteixen records del seu passat ple d’aventures i rialles, portant la màgia i la il·lusió circense de poble en poble. Però un dia qualsevol, els records d’Anselmo comencen a esvair-se, s’aturen. Davant d’aquesta nova realitat, Fausto farà tot el possible per reconnectar-lo amb el seu passat compartit, reviure moments ja viscuts i tornar a fer brillar l’espurna de la memòria.
Amb Cirque Déjà Vu, La Baldufa ret un homenatge emotiu a totes les persones grans que han dedicat la seva vida a fer somiar els altres, alhora que convida a reflexionar sobre l’Alzheimer i altres demències des d’una mirada plena de respecte i sensibilitat: “La malaltia d’Alzheimer produeix una disminució progressiva de les funcions intel·lectuals, afecta l’aprenentatge i la vida diària, i sovint transforma la personalitat i la conducta de qui la pateix. Amb aquest espectacle, volem contribuir a la consciència social a l’entorn d’aquesta realitat, però també a reivindicar la bellesa de la vellesa i la força de l’amistat”, expliquen des de la companyia.