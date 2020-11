Baixa la xifra d’ingressats per Covid a Igualada però puja l’ocupació de la UCI

El número d’ingressats per coronavirus a l’Hospital Universitari d’Igualada ha baixat respecte fa una setmana. Així doncs, aquest dimarts a la mitjanit n’eren 34 quan fa set dies n’hi havia 41. Un descens que de ben segur que satisfà al personal de l’hospital i que reflecteix les mesures que s’ha pres des del govern de la Generalitat en les darreres setmanes.

Ara bé, en contrast amb la bona notícia del descens de persones ingressades a l’hospital per coronavirus, hi trobem un augment dels llits ocupats de la Unitat de Cures Intensives relacionats amb la Covid-19. Aquest dimarts es registraven 7 persones ingressades a la UCI per coronavirus, quan la dimecres passat n’eren 4. Ara mateix, dels 11 llits d’UCI que té habilitats l’hospital igualadí, 7 son per pacients amb coronavirus, 3 per altres motius i n’hi ha un de lliure.

Pel que fa al número de morts per coronavirus, en la darrere setmana se n’han registrat dos a l’hospital igualadí i la xifra ja arriba a les 138 defuncions des de l’inici de la pandèmia a mitjans de març.