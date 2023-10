Avui s’estrena “La Mesias”, la nova sèrie de Movistar+ amb Biel Rossell

Avui dimecres Movistar+ estrena “La Mesias” una nova sèrie dels Javis, Javier Ambrossi i Javier Calvol. La sèrie, que compta amb un repartiment espectacular, on hi trobem el jove actor igualadí Biel Rossell, explica una història del més curiosa.

La història parteix d’un vídeo viral d’un grup de música pop cristiana compost per cinc germanes, que impacta a la vida d’Enric, un home turmentat per una infància marcada pel fanatisme religiós i el jou d’una mare amb deliris messiànics. “La Mesias” és un thriller familiar que parla de la superació del trauma, de la fe com a eina per omplir el buit i de l’art com a única via d’escapament del terror.

Raül Refree és responsable de la banda sonora original, mentre que el duo Hidrogenesse és a càrrec de les cançons originals, a les quals s’afegiran dos temes originals d’Amaia i Albert Pla.

L’elenc d’actors està encapçalat per Roger Casamajor, Macarena Garcia, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell i Cecilia Roth. A més, compta amb els debutants Irene Balmes, Bruno Núñez, Carla Moral, Iona Roig, Lluc Jornet, Sara Martínez, Arlet Zafra, Joana Buch i Ninoska Linares. També s’han sumat a l’elenc Nora Navas, Gràcia Olayo, Aixa Villagrán, Carla Díaz, Betsy Túrnez, Àngels Ortega, Mari Paz Sayago i Rossy de Palma.

Tal com expliquen els Javis, aquest és el projecte “més ambiciós, reposat i complex” de tota la seva carrera.