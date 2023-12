Avui Músiques de Butxaca amb ‘Gèlies’ a l’Ateneu

Publicitat

Avui divendres 29 de desembre a les 21h podrem gaudir del darrer concert del Cicle Músiques de Butxaca de 2023. Ho farem amb el grup musical Gèlies, música de proximitat, com a nosaltres ens agrada, música de la comarca i que toca ben a prop nostre sobre l’escenari del Teatre Municipal de l’Ateneu. El nom del grup Gèlies sorgeix de la unió de Gèls (Gès i Cels Burgès) amb l’oboista Cèlia Tort i el pianista Carles Viarnès. Presenten un viatge musical a partir de peces del duet igualadí on diferents sonoritats i estils hi tenen cabuda. Un llenguatge musical ben particular que encaixa amb els sons més contemporanis.

Músiques de Butxaca, és el teu concert per tancar l’any en un entorn únic. Tota la informació a musiquesdebutxaca.cat i a Instagram @musiquesdebutxaca. Entrades disponibles a tiquetsigualada.cat i a teatremunicipalateneu.cat.

Seguim amb els concerts dalt l’escenari del teatre amb una copa a la mà. Seu al costat de la millor música i comença bé l’any 2024, que iniciarà temporada amb la presentació del nou disc del Nico Roig el 26 de gener, concert en format 3D binaural immersiu.

