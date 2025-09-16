Avui dimarts a les 10 h, Protecció Civil farà una prova del sistema d’alertes del mòbil a l’Alta Anoia

Avui dimarts, 16 de setembre, a les 10 h del matí, els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Girona i la Catalunya Central rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil als mòbils. Concretament, a la comarca de l’Anoia, sonarà a Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.
Tots els telèfons mòbils que estiguin en aquestes zones, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text:
“PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”.
El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès.