Avui comencen els Festivals Alta Segarra, que duraran tot el mes de juliol

Jordi Mas, president del Casino de Calaf, organitzadors dels Festivals Alta Segarra

Jordi Mas és el president del Casino de Calaf que actualment és l’entitat que s’encarrega de l’organització dels Festivals Alta Segarra que comencen avui divendres i s’allargaran durant tot el mes de juliol.

L’any passat el Casino de Calaf vàreu agafar l’organització dels Festivals Alta Segarra. Com van néixer però?

Durant uns quatre anys una associació que es deia Àgora Alta Segarra va començar a organitzar aquests festivals. Aquesta associació va desaparèixer però moltes persones que en formaven part també eren del Casino i vam decidir agafar el relleu, després de la pandèmia.

Quins són els objectius del Festival?

Aquesta associació de què et parlava tenia més projectes en ment, relacionats amb el fet que la comarca de l’Alta Segarra no estava cohesionada, sobretot a nivell municipal i no hi havia manera de tirar endavant tots els ens supramunicipals. Un dels nostres objectius, és arribar a la consecució la comarca de l’Alta Segarra abans de l’any 2027.

També volem portar música de qualitat als municipis de l’Alta Segarra, bons concerts que ells per si sols no podrien organitzar, perquè són municipis petits. Per aquest motiu el festival és itinerant i cada concert es fa en un lloc diferent.

Quins concerts podrem escoltar al festival d’aquest any?

Mira, l’any passat vam tenir un petit problema amb el tema de les subvencions perquè ens faltava presència femenina en el festival. Així aquest any hem decidit que els festivals siguin totalment femenins. Iniciarà els Festivals La Claudia Bardagí a Sant Martí de Sesgueioles a l’Ermita de Sant Valentí avui divendres.

El cap de setmana del 7 de juliol els Festivals faran una pausa degut a que es celebra la 26a edició de les Nits Culturals de Sant Pere de Sallavinera. El 14 de juliol la cantant Suu visitarà la plaça Gran de Calaf. El 21 de juliol serà el grup tarragoní Roba Estesa qui visitarà l’església de Sant Andreu d’Aguilar de Segarra i el 28 de juliol la incombustible Elena Gadel clourà els Festivals a l’església de Santa Maria de Dusfort del municipi de Calonge de Segarra.

Es poden comprar les entrades al portal ENTRAPOLIS i els preus son de 20 euros per concert, i 17 per les persones associades al Casino de Calaf.

També és pot comprar abonaments(limitats) als quatre concerts per un import de 50 euros i 40 per les persones associades.

Els espais on es duen a terme els concerts també són especials, oi?

Sí, és un dels nostres trets característics. Mirem de buscar espais emblemàtics, històrics, que siguin bonics i que aportin un plus al concert. També és una manera de reivindicar el territori turísticament. Pensem que és una manera d’impulsar el turisme que ens visita en la quarantena de cases rurals que hi ha a l’entorn, aportant propostes culturals de qualitat.

Alhora d’escolar música també proposeu tasts gastronòmics. En què consisteixen?

Com que les hores que es fan els concerts coincideixen amb hores de menjar, vam pensar en oferir espais gastronòmics que ofereixin productes del territori, de proximitat. Per fer-ho tenim l’ajuda d’una associació que es diu ANIFALAC que és qui se’n cuida. El tast tindrà un cost de 10 euros i es pot reservar prèviament.

També comptem amb el suport i ajuda de diverses entitats dels municipis on anem i si no n’hi ha, ens entenem amb el propi ajuntament. És una manera de fer teixit associatiu i de proximitat.

Quins criteris seguiu a l’hora de buscar els grups i l’espai on es durà a terme el concert?

Degut a la línia de subvenció que demanem a la Generalitat de Catalunya, proposem autors catalans i mirem que hi hagi concerts per a tots els gustos i edats, perquè tothom pugui trobar aquell espectacle que li escaigui.

En els cinc anys anteriors que s’ha dut a terme el festival, ha tingut bona acollida per part del públic?

Sí. A veure els primers anys, com passa en tots els inicis, va costar una mica. I a més moltes vegades coincidim amb altres festivals que hi ha a l’entorn, com pot ser l’Anòlia a Igualada o les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, tot i que ofereixen estils de música diferents. Per altra banda, competir amb grans festivals sempre és molt complicat però hem de saber oferir alguna cosa diferent que atregui la gent.

L’edició de l’any passat ja vam tenir unes 2000 persones en tots els festivals, fet que ens enorgulleix i esperona.

Quins tipus de públic sol venir: gent de la comarca, de comarques veïnes, turistes que estan passant una temporada aquí…?

Hi ha de tot. Ve de gent de Vic, de Barcelona, de Manresa… per sort ara estem molt ben comunicats i això fa que no siguem lluny d’enlloc. Quin en tingui ganes pot venir tranquil·lament.

El Casino de Calaf, entitat que presideixes, està fent una programació cultural durant tot l’any prou atractiva. La resposta del públic és bona?

A veure, costa molt, com passa en molts Ateneus de Catalunya, que a la gent li costa anar a veure música o teatre al seu municipi. Però intentem tenir una programació estable, també eclèctica perquè tothom pugui trobar alguna cosa que li agradi. Hi ha espectacles que són molt ben rebuts i tenen una bona resposta del públic i d’altres no tant, però continuarem treballant-hi.

A més actualment estem acabant el projecte de remodelació i modernització del Casino, una obra molt important que ens permetrà tenir un edifici completament sostenible i que dependrà de l’energia neta completament. Per a l’entitat és un projecte i una fita molt important.