Avui comença la setena edició del Torneig Internacional d’Hoquei Línia Sparta Kids

El campionat enfronta 30 equips infantils i juvenils nacionals i internacionals amb 1000 jugadors i durarà fins diumenge 31 de març

Igualada acollirà del 27 al 31 de març la 7a edició del torneig internacional d’hoquei línia Sparta Kids, que enfrontarà 30 equips infantils i juvenils nacionals i internacionals per categories. La competició comptarà amb 1000 jugadors en edats compreses entre els 6 fins als 22 anys.

La competició es jugarà en dues pistes, la pista tradicional d’hoquei que es cobrirà amb un terra especial i la nova pista d’hoquei línia inaugurada l’any passat on tindran lloc els partits dels jugadors més petits.

Patrícia Illa, regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, ha posat en valor aquest certamen esportiu internacional que “s’ha consolidat com un esdeveniment que atrau jugadors i famílies a la nostra ciutat durant la Setmana Santa, propiciant que coneguin la nostra ciutat, hi passin uns dies, hi consumeixin i la gaudeixin”.

Diumenge es jugaran les finals de totes les categories i destaca la final dels jugadors més grans, ja que el seu partit es coneix com el “Peluixos Day”. Quan un dels dos equips marca el primer gol, tot el públic llança a la pista peluixos que tinguin a casa i que son recollits per l’ONG Joguines Sense fronteres.